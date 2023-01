PSPP réagit à une embauche du CF Montréal

Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, a fortement réagi à l'embauche de Sandro Grande à titre d’entraîneur-chef de l’équipe réserve du CF Montréal sur Twitter, lundi en soirée.

En 2012, Grande avait publié un message sur son compte Twitter après l’attentat du Métropolis visant la première ministre Pauline Marois.

Le message, que Grande n’a jamais reconnu avoir écrit, indiquait que l’unique erreur que le tireur avait commise était d’avoir raté sa cible. Il a cependant avoué avoir rédigé une publication sur Facebook où il insultait les souverainistes.

Paul St-Pierre-Plamondon n’a pas mâché ses mots à l’égard du nouvel entraîneur.

«Grande n'a pas commis une seule erreur banale ou un tweet de trop un soir, il a tenu à de nombreuses reprises des propos orduriers et criminels visant plus de 2 millions de [Québécois] indépendantistes, a-t-il écrit en conclusion d'une enfilade de tweets. Cette caution tacite par le CF Montréal est intenable et extrêmement malaisante.»

1/4 Le PQ dénonce vivement cette nomination inacceptable.



En rappel, dans les heures qui ont suivi le drame du Métropolis, Grande a publié ceci : «La seule erreur que le tireur a commise la nuit dernière, c'est de rater sa cible! Marois! La prochaine fois mon gars! J'espère!» https://t.co/dfXzkxJavu — Paul St-Pierre Plamondon (@PaulPlamondon) January 10, 2023

Grande a porté les couleurs de l’Impact de Montréal à deux occasions pendant sa longue carrière comme milieu de terrain, soit entre 2004 et 2005, ainsi qu’entre 2008 et 2009. Après avoir pris sa retraite comme athlète en 2013, le natif de Montréal a fait le saut comme dirigeant. Jusqu’à tout récemment, il était le directeur technique du FC Laval.