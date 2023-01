Quatorze marins mexicains coincés depuis des mois à Trois-Rivières

Quatorze marins d'origine mexicaine se retrouvent coincés au port de Trois-Rivières, certains depuis plus de trois mois, puisque Transports Canada n’autorise pas le départ de trois vieux remorqueurs dont ils étaient venus prendre possession pour les conduire en Guyane.

Ces marins font contre mauvaise fortune bon coeur en dépit des conditions plutôt inconfortables avec lesquelles ils doivent composer, eux qui vivent à bord des remorqueurs. Le chauffage assuré par un moteur générateur est insuffisant. D'ailleurs, il a été décidé de raccorder les bateaux à des prises électriques terrestres pour une meilleure alimentation énergétique.

«Je suis arrivé au début du mois de novembre. Je vais rester tant que la compagnie me le demandera», a confié le marin Daniel Azucra Gonzalez.

Son collègue est assez surpris par les rigueurs de l'hiver. «On sait qu'en cette saison, les températures sont très basses pour nous qui venons de pays qui ne connaissent pas le froid. Pour l'instant, le confort à l'intérieur, ça va», a ajouté Maurizio Pizano De La Cruz.

Les marins disposent de vêtements de travail adapté, mais il en va autrement lorsqu'ils ont à sortir du périmètre portuaire. Ils doivent alors obtenir de l'aide et d'autres vêtements d'hiver.

«Les Mexicains sont pratiquement abandonnés. Ils sont là depuis plusieurs mois. Ils n'ont pas de ressources. La plupart parlent seulement espagnol. Alors, on leur offre un service d'accompagnement, le soir. Ils viennent se réconforter un peu et ils apprécient énormément leur séjour, pratiquement tous les soirs, au Foyer des marins», a indiqué le directeur de l’organisme, Paul Racette.

L'état des trois remorqueurs ne leur permet pas d'aller naviguer en mer. Deux d’entre eux ne sont pas non plus en mesure de naviguer en présence de glace. Les inspections à bord se multiplient et des réparations seront nécessaires.