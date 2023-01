Quelles sont les 10 applications les plus populaires en 2022?

La firme Apptopia, spécialisée dans les données internet, a publié son palmarès des applications les plus populaires en 2022, qui réserve quelques surprises et aussi percées spectaculaires.

Si Facebook a déjà été il y a quelques années l’application la plus populaire à l’échelle planétaire, c’est maintenant TikTok qui trône au sommet avec 672 millions de téléchargements.

Facebook chute au 8e rang avec une diminution de 25% de ses téléchargements.

Surprise au tableau, la mystérieuse application d’édition vidéo Capcut, a fait sa place en 4e position. Intimement liée à TikTok, où les influenceurs font sa promotion abondamment, elle permet d’éditer et de faire du montage vidéo de qualité, et ce, gratuitement.

Deux jeux font partie du TOP 10 soit, Subway surfer (7e) et Stumble Guys (9e).

Si l’application Facebook n’est plus aussi populaire, son application tierce, WhatsApp l’est de plus en plus. Auparavant surtout utilisée en Europe, son utilisation s’est étendue en Amérique. Près de 424 millions de téléchargements ont été enregistrés en 2022 à l’échelle mondiale.

Toutefois, cette montée de WhatsApp se fait au profit de Messenger qui est moins téléchargée, selon le site Forbes.

L’utilisation de Telegram a aussi augmenté : les téléchargements sont passés de 9% en 2021 à 13% en 2022 aux États-Unis.

Commerce en ligne

Des changements importants ont aussi été observés dans le commerce en ligne.

L’application SHEIN a été la plus téléchargée au monde (229 millions).

L’application Wish qui fait partie des plus téléchargées depuis 2017 n’est plus dans le top 10.

Aux États-Unis, Amazon est au numéro 1 avec 47 millions de téléchargements.

Voici le top 10 des applications les plus téléchargées dans le monde selon la firme Apptopia:

1- TikTok: 672 millions

2- Instagram: 548 millions

3- WhatsApp: 424 millions

4- CapCut: 357 millions

5- Snapchat: 330 millions

6- Telegram: 310 millions

7- Subway Surfers: 304 millions

8- Facebook: 298 millions

9- Stumble Guys: 254 millions

10- Spotify: 238 millions

Top 10 des applications de boutiques en ligne les plus téléchargées

1- SHEIN: 229 millions

2- Meesho: 210 millions

3- Shopee: 203 millions

4- Amazon: 195 millions

5- Shopsy: 141 millions

6- Flipkart: 115 millions

7- Pinduoduo: 79 millions

8- Alibaba: 66 millions

9- Lazada: 64 millions

10- Mercado Libre: 58 millions

Top 10 des applications de boutiques en ligne aux États-Unis

1- Amazon: 47 millions

2- SHEIN: 40 millions

3- Walmart: 32 millions

4- Fetch: 23.2 millions

5- Shop: 22.9 millions

6- Etsy: 17.75 millions

7- Nike: 17.1 millions

8- Temu: 16.5 millions

9- eBay: 16.1 millions

10- OfferUp: 15.8 millions