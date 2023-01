La première femme chauffeuse d’autobus de la Société de transports de Laval (STL) a décidé de mettre un terme à une carrière ponctuée de rebondissements de près de 35 ans.

Sylvie Fiset est entrée comme chauffeuse à la STL en octobre 1988, alors qu’elle n’avait que 26 ans.

C’est son frère qui travaillait à la STM (à Montréal) qui lui a donné envie de faire le métier.

«Je me suis dit je vais appliquer à Laval pour le fun, parce que je ne connaissais pas Montréal et je demeurais à Laval», raconte-t-elle en entrevue au Québec Matin.

Après avoir envoyé une lettre d’intérêt, on l’a informée qu’ils n’engageaient pas avant plusieurs années.

Sylvie Fiset a eu le temps de déménager, d’avoir trois enfants et un jour, le téléphone a sonné, c’était la STL.

«Sur le coup, j’ai dit non! Ma fille avait 5-6 mois, l’autre avait 20 quelques mois, l’autre six ans! J’ai dit ‘’non non non, c’est impossible’’!», se souvient-elle.

Elle a toutefois réfléchi à la proposition et a finalement accepté.

«J’étais toute seule de femme et je voulais rester toute seule», dit-elle en riant.

Si elle raconte avoir été bien acceptée par les chauffeurs plus jeunes, les plus âgés lui disaient de «retourner à ses chaudrons» et lui faisait plusieurs blagues.

Mais Sylvie Fiset ne s’en laissait pas imposer.

«J’ai été habituée avec des gars, j’avais juste des frères, et je suis vite sur la répartie. Pour moi ç’a toujours été drôle et j’ai eu de bonnes années!», assure-t-elle.

Aujourd’hui 110 femmes travaillent comme chauffeuse d’autobus à la STL.

***Voyez son entrevue intégrale dans la vidéo ci-dessus.***