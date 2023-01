Tests COVID: le Dr Marc Lacroix encore dans l'eau chaude face au Collège des médecins

Récemment déclaré coupable de deux fautes déontologiques, le propriétaire des Cliniques médicales Lacroix doit maintenant répondre à cinq nouvelles infractions concernant des informations inexactes liées aux tests sérologiques qu'il aurait vendus pendant la crise de la COVID dans le but de s'enrichir, selon le syndic du Collège des médecins.

Propriétaire de plusieurs cliniques privées au Québec, le Dr Marc Lacroix s’est fait connaître pendant la pandémie pour une série de déclarations controversées, notamment sur le port du masque, sur les ondes de la radio CHOI Radio X et sur sa page Facebook. À l'époque, le syndic du Collège des médecins avait préféré ne pas sévir et fermer le dossier du Dr Lacroix en échange de la fermeture de son compte Facebook et de la fin de ses entrevues radiophoniques.

Or, devant l’absence de plainte déontologique, un plaignant privé, Olivier Bolduc, avait lui-même déposé une plainte contre Marc Lacroix. Le médecin a finalement été reconnu coupable de deux fautes déontologiques, en juin dernier, pour avoir fait des déclarations factuellement inexactes.

Le Conseil de discipline a estimé que le médecin était allé « trop loin » en critiquant l’OMS et la Santé publique du Québec, nuisant ainsi à la réputation de la profession de médecin. Le Dr Lacroix recevra une sanction plus tard en 2023.

Cinq nouvelles accusations

Cinq nouvelles accusations

Sauf que le propriétaire d’une dizaine de cliniques au Québec n’est pas au bout de ses peines. Pendant la pandémie, Marc Lacroix avait fait la promotion de tests sérologiques dans plusieurs médias afin de permettre aux gens de savoir s’ils avaient ou non contracté la COVID-19. Ce dernier offre encore un test du genre pour 199 $.

Selon la plainte déposée par le Dr Gilles Marion, syndic du CMQ, le Groupe médical Lacroix a ordonné que des sérologies SRAS-CoV-2 soient administrées « sans que ces sérologies soient médicalement nécessaires ». Cela « contrairement aux principes scientifiques reconnus ».

Selon la plainte, le Dr Lacroix aurait utilisé des ordonnances collectives, soit des ordonnances signées d’avance permettant à tous les clients qui se présentaient à ses cliniques de faire un test sérologique sans que cet examen fût médicalement requis. Selon le libellé de la plainte, le groupe médical privé s’est prêté à un exercice médical « marqué par la commercialité » et « le lucre », c’est-à-dire l’appât du gain.

Un client de Gatineau s’est plaint d’avoir reçu un test sérologique sans que la clinique se soit assurée qu’il reçoit les explications « lui permettant de comprendre la nature et le but » de cette sérologie et sans qu’il ait eu l’accompagnement pour « comprendre le résultat de cette sérologie ». Deux des cinq infractions reprochées sont en lien avec ce patient.

Deux des cinq accusations déontologiques contre le Dr Lacroix sont aussi en lien avec la publicité de ses tests sérologiques dans les médias. On lui reproche d’avoir « tenu des propos inexacts, non conformes aux données de la science médicale sur les sérologies lors d’entrevues à la radio CHOI Radio X et sur son Facebook au printemps 2020.

L’une des publicités diffusées sur la page Facebook de Lacroix Médecine Privée en mai 2020 disait « Test de sérologie COVID-19 : Pour un retour au travail l’esprit tranquille ». Deux publicités publiées dans les pages du Journal à la même époque auraient aussi été « trompeuses ou incomplètes », estime le syndic du Collège des médecins.

Selon une étude sur la « pertinence clinique des tests sérologiques » de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS), « aucune société savante n’appuie l’utilisation des tests sérologiques pour déterminer le statut immunitaire des personnes ». On ajoute que « les résultats des tests sérologiques ne procurent aucune information sur le potentiel infectieux des personnes », dans les conclusions de cette étude.

Contactée par Le Journal, l’avocate du Groupe médical Lacroix a indiqué qu’ils ne feraient pas de commentaire à la suite de ces nouvelles infractions reprochées au Dr Marc Lacroix.