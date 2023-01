Un troisième chantier majeur s’ajoute en 2023 à Sherbrooke

Les automobilistes de Sherbrooke devront s'armer de patience en 2023, puisqu’un nouveau chantier s'ajoute aux deux autres déjà annoncés par la ville.

Ainsi, Transports Québec va procéder à la réfection des deux ponts qui surplombent l'autoroute 410 sur le boulevard de Portland. Ces travaux qui s’amorceront au printemps devraient durer entre 16 à 20 semaines. Même si une voie sur deux restera ouverte en tout temps, des ralentissements sont à prévoir surtout aux heures de pointe.

La dernière inspection générale des ponts du Boulevard de Portland remonte à 2019. Mais avec 43 années en service, de nombreuses fissures ont fait leur apparition sur les deux structures. Donc, des travaux majeurs de réfection s’imposaient.

Ces derniers consistent à réparer et imperméabiliser le béton des murs de front ainsi que les assises du tablier. Les dalles et leurs joints de dilatation feront aussi l'objet d'interventions. De plus, l'asphaltage de la chaussée sera également refait.

Ces ponts relient le secteur commercial du Carrefour de l'Estrie au Parc industriel. Le débit de circulation journalier moyen à l'intersection des Boulevard de Portland et Industriel est de 15 000 à 17 000 véhicules. Ainsi, afin de minimiser les impacts des travaux, une voie de circulation sur deux dans les deux directions sera maintenue ouverte en tout temps.

Pour éviter un refoulement dans la bretelle de la sortie de l'autoroute 410, des feux de circulation y seront implantés pour remplacer les arrêts obligatoires. Adaptés en fonction des heures de fortes affluences, ils permettront d'améliorer la fluidité de la circulation.

Ce chantier s'ajoute à deux autres déjà prévus en 2023, soit la réfection complète de la rue Galt Est ainsi que la fermeture prolongée du pont Saint-François afin d’aménager le carrefour giratoire de la rue des Grandes-Fourches.

Heureusement, la reconstruction de l'échangeur Darche sur la rue King Ouest, juste au sud du Boulevard de Portland, ne se fera qu'en 2024. Des travaux préparatoires comme la reconfiguration des bretelles d'accès devraient avoir lieu cette année, mais n’entraîneront aucune entrave majeure à la circulation.