Une clinique pédiatrique temporaire bientôt permanente à Chicoutimi?

La clinique pédiatrique temporaire aménagée à l'hôpital de Chicoutimi, à Saguenay, pourrait devenir permanente tellement les parents ont été nombreux à l’utiliser durant le congé des fêtes.

L’endroit, qui a ouvert ses portes le 12 décembre dernier, avait été mis en place initialement pour répondre à la forte hausse du nombre d’enfants malades lors du temps des Fêtes. Des pédiatres, des médecins de famille et des infirmières praticiennes spécialisées y sont présents afin d’évaluer les petits patients de 0 à 17 ans. Les motifs de consultation visent à voir ceux qui souffrent de problèmes respiratoires, infectieux ou digestifs aigus ou circonstanciels.« Évidemment, on est bien conscient qu'il y a un besoin populationnel qui dépassait cette vague-là d'évaluation en première ligne », a admis le pédiatre Mathieu Desmeules.

C’est pourquoi le CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean analyse les différentes avenues possibles afin que la clinique pédiatrique à l’hôpital de Chicoutimi soit là pour rester.« On aimerait que ce soit pérennisé, on aimerait que ce soit intégré dans la tâche de certains professionnels », a poursuivi le docteur Desmeules, qui est aussi le cogestionnaire médical de la clinique. On travaille fort avec des ressources limitées pour répondre à des besoins illimités », a-t-il indiqué. Les professionnels qui y pratiquent le font sur une base volontaire, en plus de leurs quarts de travail réguliers.

Depuis son ouverture le 12 décembre dernier, les 165 plages horaires offertes jusqu'au 10 janvier ont trouvé preneur.« Il y avait toujours entre 10 et 15 enfants à la clinique minimalement tous les jours. Ça veut dire que c'est 10 à 15 personnes qui devaient avoir une évaluation médicale ou professionnelle. Donc qui n'ont pas eu à surcharger d'autres sans rendez-vous », a constaté le docteur Desmeules.

La clinique devait initialement fermer ses portes ce lundi, mais les plages horaires vont s'échelonner jusqu'au 17 janvier et ça pourrait se prolonger davantage avant de connaître la réponse officielle.« On est en train de regarder justement comment on pourrait structurer des horaires et ce qu'on a comme rétroaction du côté du ministère de la Santé au niveau provincial pour les autorisations, la structure, ainsi de suite », a dit le pédiatre et cogestionnaire.

Confirmation imminente

Les prochaines semaines dicteront le futur statut de la clinique. Le rendre permanent serait la première initiative du genre au Saguenay-Lac-Saint-Jean.« Dans les prochains jours, on s'attend à avoir les avis du ministère au retour des fêtes sur comment ils voient l'installation des cliniques d'évaluation pédiatriques d'un point de vue plus officiel, plus provincial. Et plus une question de semaines pour savoir régionalement comment on peut s'organiser pour s'assurer que ce ne soit plus un service de débordement, mais de répondre à un besoin des urgences », a expliqué Mathieu Desmeules.

Bien que le nombre de cas d’infections au VRS et à l’influenza soit en diminution, « ça demeure actif et les urgences demeurent occupées donc on veut quand même prêter main-forte et soulager les professionnels de première ligne », a-t-il avancé.

Puisque le taux de prise en charge par les groupes de médecines familiales est plus important à Saguenay qu’au Lac-Saint-Jean, c'est une façon aussi de pallier le manque de médecins de famille.