Une comète pourrait bientôt être visible à l’œil nu

La comète C/2022 E3, découverte par la NASA en mars dernier, pourrait être visible à l’œil nu au cours du mois de janvier ou au début de février.

En l’observant au cours des derniers mois, la NASA a remarqué qu’elle était de plus en plus lumineuse. Sa visibilité sera à son meilleure entre le 12 janvier, lorsqu’elle passera près du soleil, et le 1er février, alors qu’elle sera à sa plus courte distance de la terre.

Bien que la luminosité des comètes soit imprévisible, l’agence spatiale indique par communiqué qu’elle pourrait être tout juste visible à l’œil nu ce mois-ci.

«Si elle poursuit sa tendance de luminosité, elle pourrait être facile à voir avec des jumelles et même peut-être à l’œil nu dans un ciel sombre», a indiqué l’animateur du laboratoire de propulsion à réaction de la NASA, Preston Dyches.

Avec ou sans jumelles, elle pourra être observée à partir de l’hémisphère nord en janvier dans le ciel du matin alors que l’astre se déplacera vers le nord-ouest.

La comète sera également visible à partir de l’hémisphère sud au début du mois de février.

«On ne s’attend pas à ce que ce soit un spectacle aussi grandiose qu’avait été la comète Neowise en 2020, mais il s’agit d’une opportunité de vivre une connexion personnelle avec un visiteur glacé en provenance du fin fond de notre système solaire», a continué M. Dyches.

La comète aurait par ailleurs été aperçu dans le ciel il y a plus de 10 000 ans, selon la NASA.

Après son passage près de la Terre, C/2022 E3 continuera son orbite avant de passer à nouveau près de la planète bleue dans environ 6 800 ans.