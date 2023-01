Violence au Mexique : pas d’annulation dans les agences de voyages du Saguenay

Les voyageurs conservent leur plan de voyage malgré la violence qui fait rage au Mexique depuis l'arrestation de l'un des fils du célèbre narcotrafiquant «El Chapo» la semaine dernière.

Les agences de voyages du Saguenay avec qui TVA Nouvelles s’est entretenue ne dénombrent aucune annulation pour cette destination prisée par de nombreux Saguenéens. La présence accrue de policiers est même rassurante pour certains voyageurs, comme Julyanne Rivard.

«Ça fait deux fois qu'on sort en ville et il y a des policiers à chaque coin de rue», a mentionné la jeune femme qui se trouve actuellement à Riviera Maya en compagnie de ses parents. On est allés sur la 5e et la 10e avenue et des policiers y'en a vraiment tu en croises partout. Il y en a aussi sur la plage en quatre roues, mais c'est sécurisant parce qu'on se dit qu'ils sont là justement pour assurer notre sécurité.»

Elle et sa famille évitent de s'éloigner des secteurs achalandés. Quant aux spécialistes des ventes de voyages, ces derniers estiment que la situation n’est pas alarmante dans les secteurs les plus fréquentés par les touristes.

«Il faut être prudent partout, mais Riviera Maya et Cancun ne sont pas des destinations qui sont dangereuses, a assuré la propriétaire de Voyages Aqua-Sud, France Gaudreault. On est loin du Sinaloa. On est à 3 000 kilomètres de l'endroit où la violence sévit. Je parlais avec une cliente qui part la semaine prochaine de Bagotville pour Riviera Maya. Elle m'a dit qu'elle avait failli annuler, mais qu'elle s'est renseignée et elle a bien vu que ce n'était pas du tout dans le même coin.»

Le Canada conseille surtout aux voyageurs d'éviter les secteurs éloignés des zones touristiques et de faire preuve de grande prudence dans la ville touristique de Mazatlan, située dans l'ouest du pays.

«Ça fait 35 ans que je suis agente de voyage et quand j'ai commencé, les gens allaient à Acapulco et à Mazatlan, a expliqué Mme Gaudreault. On a été 20 ans à ne pas vendre cette destination-là c'est revenu ça fait à peu près depuis 4 à 5 ans.»

Sunwing aurait d'ailleurs annulé ses prochains vols en direction de Mazatlan, selon l'agente.

«On est rendu au 26 janvier pour le prochain vol, a-t-elle indiqué. Mais si ça ne se calme pas d'ici là, d'après moi la destination de Mazatlan va s'arrêter pour cette année. »