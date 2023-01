Voici quoi manger pour vivre plus longtemps

Vous pouvez réduire de près de 20 % votre risque de décès prématuré en mangeant plus d'aliments parmi quatre catégories d’aliments sains, selon une nouvelle étude publiée dans le journal JAMA Internal Medicine.

Les gens qui partageaient tous l'objectif de consommer davantage de grains entiers, de fruits, de légumes, de noix et de légumineuses étaient moins susceptibles de mourir du cancer, des maladies cardiovasculaires et des maladies respiratoires et neurodégénératives.

Selon le coauteur de l’étude, Dr Frank Hu, les gens se lassent rapidement de manger les mêmes choses encore et encore.

Cette approche à la nutrition permet donc aux gens d’avoir beaucoup plus de flexibilité en termes de création de leurs propres habitudes alimentaires qui peuvent être adaptées aux préférences alimentaires, aux conditions de santé et aux différentes cultures.

Une étude de longue haleine

L'étude a suivi les habitudes alimentaires de 75 000 femmes participant à l'étude sur la santé des infirmières et de plus de 44 000 hommes à l'étude de suivi des professionnels de la santé sur 36 ans. Aucun des hommes et des femmes n'avait de maladie cardiovasculaire au début de l'étude, et peu étaient fumeurs. Tous ont rempli des questionnaires alimentaires tous les quatre ans.

L'étude a révélé des réductions du risque de décès dus à certaines maladies chroniques si les gens amélioraient leur alimentation au fil du temps, a déclaré Hu.

Les participants qui avaient amélioré leur alimentation de 25% pouvaient donc réduire leur risque de mourir d'une maladie cardiovasculaire de 6% à 13% et de mourir d'un cancer de 7% à 18%, a-t-il déclaré. L’étude a également démontré qu’il y avait jusqu'à 7% de réduction du risque de décès par maladie neurodégénérative, telle que la démence.