Ce que l’on sait sur le cas du garçon de 6 ans qui a délibérément tiré sur son enseignante

La ville de Newport News en Virginie n’y échappe pas, elle fait maintenant face aux répercussions d’une fusillade dans une école.

Cette fois, cependant, le tireur présumé n'a que 6 ans, selon CNN. Les autorités ont déclaré que l'enfant a ouvert le feu dans une salle de classe de l'école primaire Richneck et a blessé un professeur.

L'âge du tireur présumé a laissé une communauté et le pays sous le choc de la possibilité qu'un élève de première année ait obtenu une arme à feu, l'ait apportée à l'école et ait ouvert le feu en classe.

Les autorités ont fourni des informations générales sur la fusillade, mais de nombreuses questions demeurent sans réponse. Notamment, comment un enfant de 6 ans a pu avoir en sa possession une arme à feu et quelles pourraient être les répercussions juridiques potentielles pour l'élève ou ses parents.

L'élève a été placé en garde à vue

L’enfant a rapidement été appréhendé par les policiers après la fusillade, a déclaré le chef de la police Steve Drew.

Suite à la fusillade, le garçon a été transporté en centre hospitalier pour être évalué.

Le chef de la police de Newport News a lui affirmé que la fusillade n'était pas accidentelle.

«Il n'y a pas eu de lutte physique ni de combat», a-t-il déclaré à CNN.

Déroulement des évènements

La police a reçu l'appel indiquant qu'un enseignant avait été abattu à 13 h 59, selon ce qu’a appris CNN. Lorsque les agents sont entrés dans la salle de classe cinq minutes plus tard, le garçon était physiquement retenu par un employé de l'école, a indiqué la police. Il s'est montré combatif et a frappé l'employé qui le retenait. Les agents l'ont escorté hors du bâtiment et dans une voiture de police.

L'arme a, elle, été légalement achetée par la mère de l'enfant de 6 ans et avait été placée à l’intérieur du domicile familial. L'enfant l'a apporté à l'école vendredi dans son sac à dos. On ne sait toujours pas comment l'enfant a accédé à l'arme.

Les autorités ont été en contact avec les parents de l'enfant, a déclaré lundi Kelly King, porte-parole de la police, à un journaliste de CNN.

L’état de l’enseignant se stabilise

Les responsables ont identifié la victime comme étant Abigail Zwerner, une enseignante de 25 ans qui a été félicitée pour ses actions après avoir été abattue, elle qui s’est assuré de la sécurité de ses élèves malgré ses blessures.

Bien qu’on craignît initialement pour sa vie en raison de la gravité de ses blessures, elle est présentement dans un état stable, selon CNN.

L’enseignante a été atteinte d’une balle qui a traversé sa main pour ensuite aller se loger dans sa poitrine.

Un futur incertain pour l’étudiant

On ignore toujours les conséquences juridiques que pourrait subir le jeune assaillant après la fusillade.

Bien qu'il soit techniquement possible pour les procureurs de porter plainte contre un enfant de 6 ans en Virginie, qui n'a pas de limite d'âge légale, «il est peu probable que cela conduise à une poursuite réussie», a déclaré Andrew Block, professeur agrégé à la faculté de droit de l’Université de Virginie à CNN.

Les parents pourraient être tenus responsables

Pour ce qui est des parents, il est impossible de déterminer leur sort sans savoir comment l'enfant de 6 ans a obtenu l'arme, selon CNN.

Les parents pourraient être tenus pénalement responsables s'ils ne gardaient pas l'arme correctement embarrée et hors de la portée de leur enfant. En Virginie, toutefois, ce n'est qu'un délit de classe 1.