Démission de Sophie Brochu: la crainte d’ingérence en cause?

Des tensions avec le gouvernement seraient à l’origine de la démission de la PDG d’Hydro-Québec, Sophie Brochu, selon un expert.

• À lire aussi: La vraie raison du départ de Sophie Brochu, selon notre analyste

• À lire aussi: Démission de Sophie Brochu: elle avait évoqué les raisons qui la pousseraient à partir

• À lire aussi: Départ de Sophie Brochu: les syndicats craignent «qu'une influence politique ait pu jouer un rôle»

Entre les divergences d’idées, une crainte d’ingérence et l’ampleur du travail à accomplir pour assurer la transition énergétique au Québec, plusieurs choses auraient pu mener au départ de Mme Brochu, estime Normand Mousseau, directeur de l’Institut de l’énergie Trottier à la Polytechnique.

«On voit bien que déjà, juste électrifier les demandes actuelles sans faire venir de nouveaux emplois, ça va être un défi majeur. [...] Et là, avec plusieurs têtes, plusieurs personnes qui arrivaient avec leur propre position et avec quelqu’un qui est habitué quand même [d’imposer sa vision à elle], je pense que ça a créé des tensions importantes», a-t-il expliqué mardi en entrevue sur les ondes de LCN.

Ce dernier estime également qu’une crainte d’ingérence du gouvernement dans la société d’État a probablement alimenté ces tensions.

«Mme Brochu voulait gérer Hydro-Québec de manière plus traditionnelle avec un conseil d’administration et une certaine distance dans les actions au quotidien, mais ce n’était pas comme ça que le gouvernement actuel veut faire avancer. Il veut utiliser Hydro-Québec de manière beaucoup plus serrée pour faire du développement économique», a indiqué le spécialiste.

Rappelant les obligations d’Hydro-Québec en lien avec la transition énergétique, M. Mousseau rappelle que la société d’État a encore beaucoup à faire pour respecter ses engagements. C’est pourquoi le départ de l’actuelle PDG est aussi important.

«C’est une grande perte parce que les transformations qui s’en viennent vont demander une capacité d’expliquer, de communiquer les défis à relever et Mme Brochu, c’est certainement une des meilleures communicatrices qu’on a dans le milieu des affaires aujourd’hui au Québec», a-t-il conclu.