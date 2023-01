Déplacements hospitaliers à Rimouski : plus de flexibilité pour les remboursements réclamée

Des patients de la Haute-Gaspésie déplorent n'avoir droit à aucun remboursement pour leurs déplacements lorsqu'ils doivent se rendre à l'hôpital de Rimouski pour avoir des soins. Puisqu'ils se trouvent à moins de 200 kilomètres de l'établissement de santé, ils ne peuvent bénéficier de la politique de déplacement des usagers.

Un regroupement d'organismes communautaires de la région a récemment lancé une pétition afin que la politique de déplacement des usagères et des usagers du réseau de la santé soit révisée.

«C'est l'enjeu principal du moment. Ça touche toutes les tranches d'âge, toutes les classes sociales. On trouve que c'est la moindre des choses de revoir cette politique-là pour la santé en général de la population», a lancé Karim Haidar, codirecteur du Centre d'action bénévole des Chic-Chocs.

Selon la politique actuelle, un citoyen qui habite le secteur Tourelle à Sainte-Anne-des-Monts et qui parcourt 192 kilomètres pour se rendre à l'hôpital de Rimouski ne peut se faire rembourser ses frais de déplacement puisque le seuil minimal requis de 200 kilomètres n'est pas atteint.

«Avec les coupures de service à l'Hôpital de Sainte-Anne-des-Monts, il y a de plus en plus de citoyens qui doivent aller à Rimouski de plus en plus souvent, alors on pense

qu'il faut revoir ne nombre de kilométrage à la baisse», a souligné M. Haidar.

«La population est vieillissante, il faut que les gens aient la possibilité et les moyens de se faire soigner», a indiqué Guy Bernatchez, préfet de la MRC de la Haute-Gaspésie.

Pour certains citoyens, les coûts engendrés par ces déplacements pour des soins de santé sont tout simplement trop grands.

«Il n'y a pas une semaine qu'on ne se fait pas dire "je n’irai pas à Rimouski me faire soigner, ça coute trop cher, ça ne vaut pas la peine, je vais être obligé de revenir et d'y retourner, je suis obligé de manquer une journée de travail, je ne serai pas remboursé"», a raconté M. Haidar.

«De plus en plus, j'entends des gens dire "je ne vais pas à mon rendez-vous". C'est pénible d'entendre ca», a indiqué Rosèle Roy, signataire de la pétition pour une modification de la politique des déplacements.

Mme Roy a dû accompagner son mari à Rimouski des dizaines de fois, notamment pour des traitements de radiothérapie.

«La somme de tous les rendez-vous qu'on a eus à Rimouski, c'est entre 75 et 78 depuis 2014», a-t-elle indiqué

Ils ont dépensé des milliers de dollars pour ces rendez-vous.

«C'est difficile d'assumer tout ça! Nous, on a pu assumer les frais, mais ça m'a fait réfléchir au fait qu'il y a bien des gens qui ne peuvent pas. On dit que nos soins sont sans frais, mais quand tu es dans une région éloignée, disons que ça demande beaucoup», a-t-elle commenté.

Aux frais de transport, les usagers doivent souvent ajouter d'autres dépenses comme les repas et l'hébergement.

«Si au moins le kilométrage est payé, c'est au moins ce souci de moins», a signifié Mme Roy.

La pétition sera déposée à l'Assemblée nationale au mois de mars.

Les organismes derrière celle-ci souhaitent que leur démarche porte fruit et qu'elle inspire d'autres régions qui vivent la même problématique à agir.