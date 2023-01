Des emballages carboneutres pour Nutrinor

La laiterie Nutrinor s’attaque aux changements climatiques en lançant de nouveaux emballages carboneutres, une première dans la province.

«On devient la première laiterie au Québec à avoir des emballages carboneutres dans les emballages 1L et 2L», a lancé le chef de la direction de Nutrinor, en marge d’une conférence de presse où il a présenté les nouveaux contenants aux médias.

Fabriqués par Elopak, ces nouveaux emballages permettent de réduire de 50 % les émissions de gaz à effet de serre (GES) en comparaison avec les anciens emballages. Le carton est issu de forêts certifiées (FSC) et ne comporte aucun agent javellisant, ce qui lui permet de conserver sa couleur naturelle. Le fabricant s’engage aussi à faire l’achat de crédits carbone certifiés pour atteindre la carboneutralité des emballages.

Nutrinor est aussi la première laiterie canadienne à carbo-compenser le transport, de la ferme au marché. «On carbo-compense également, par l'achat de crédits carbone, les opérations de notre laiterie ici, mais également le transport de nos employés. Donc, on a vraiment fait une recherche et une analyse très exhaustive pour établir notre bilan carbone», a expliqué Mr Norman.

Au total, ce sont 1 340 tonnes de GES compensées annuellement. C'est l'équivalent de 1 300 allers simples de Montréal à Vancouver, soit 6 millions de kilomètres.

Les achats de crédit se feront également auprès d'entreprises québécoises et même de la région. «Il y a Solutions Will, qui travaille avec des PME de la région et il y a également Carbone Boréal de l’Université du Québec à Chicoutimi avec qui on travaille et ça, on parle de plantation d'arbres dans la région», a-t-il affirmé.

Cette innovation vient répondre à une demande et des préoccupations environnementales des consommateurs, mais aussi des producteurs. «Quand on parle de filière laitière, on parle du producteur, du transformateur et ensuite le détaillant. Je pense qu'il faut faire un beau travail d'équipe. Je pense que notre transformateur régional Nutrinor a fait un excellent choix avec cette décision aujourd'hui», s’est réjoui Pierre-Yves Tremblay, deuxième vice-président des producteurs de lait du Saguenay–Lac-Saint-Jean, qui était également sur place pour l’annonce.

Malgré ces changements, les prix des produits demeurent les mêmes. Nutrinor a compensé en réorganisant dans différents secteurs agroalimentaires de l'entreprise, «à travers les différentes activités que nous avons au niveau agroalimentaire».

«On a été chercher des synergies pour pouvoir compenser, pour que nous, Nutrinor, au niveau financier, ce soit relativement nul, mais qu’on puisse rajouter cette valeur ajoutée», a expliqué Michael Norman.

«À prix égal, on est capable d'avoir un impact favorable. On fait le pari que les consommateurs vont faire cet achat-là», a renchéri le président du conseil d’administration de Nutrinor, Dominic Perron.

Pour l'instant, les nouveaux emballages ne concernent que les gros formats, mais l'entreprise aimerait des changements pour les petits formats et les sacs de plastique d'ici quelques années.