Des producteurs forestiers victimes de la tempête du 23 décembre veulent de l’aide

Les producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent qui ont vu d’importants dommages sur leurs terres après la tempête du 23 décembre interpellent le gouvernement afin d'obtenir une aide financière.

À certains endroits, jusqu'à 90% des arbres sont touchés alors que des vents violents jusqu'à 120 km/h s’étaient abattus dans l’Est-du-Québec.

«Sur certains blocs c’est 90% de la plantation, des arbres de 40, 50 ans à terre», a expliqué Gino Lechasseur à TVA Nouvelles.

Le producteur forestier, qui exploite plusieurs lots à bois dans le secteur de Saint-Gabriel-de-Rimouski, n’avait jamais vu de tels dommages.

« J’ai jamais vu ça et j’espère de ne pas le revivre », a-t-il ajouté avec émotion.

Les producteurs forestiers récoltent les forêts en suivant une planification sur plusieurs décennies. La majorité des arbres tombés sous la force des vents n’étaient pas prêts à être récoltés. Cet événement va donc retarder et chambouler le calendrier de récolte pour de nombreuses années.

« Les pertes sont sur le long terme. Les 30, 40 prochaines années, le bois qu’on va couper à blanc là, il va falloir le reboiser », a expliqué M. Lechasseur.

Le président du Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent craint aussi pour la sécurité de ses membres. Récolter du bois dans un chablis comporte son lot de risques.

«C’est très très dangereux, les racines qui sont renversées, tu coupes et tu ne sais pas c’est quoi que ça va faire comme réaction», a confirmé Maurice Veilleux.

Ce sera aussi la course contre la montre pour récolter le bois le plus rapidement possible afin de limiter les pertes. Cependant, la pénurie de main-d’œuvre ne facilitera pas le travail aux producteurs forestiers.

«On a peut-être un an ou deux pour essayer de récolter ça», a lancé Gino Lechasseur.

Les producteurs craignent également de faire chuter le prix du bois en inondant le marché, perturbant ainsi l’offre et la demande.