Deux femmes agressées pour avoir voulu assister à une conférence controversée

Deux femmes venues entendre un conférencier jugé transphobe par des militants LGBTQ ont été victimes de violence à l’Université McGill, mardi.

Annie-Ève Collin, militante pour la liberté d’expression et formée en philosophie, a affirmé au micro de Sophie Durocher, à QUB radio, avoir été poussée par des militants qui souhaitaient faire annuler l’évènement.

«Ils nous hurlaient de nous en aller, ils nous criaient de gros mots. [...] Ma copine a été touchée plus que moi. Quelqu’un l’a poussée par terre et on a lancé son téléphone cellulaire», a-t-elle dénoncé.

Un conférencier du Royaume-Uni, Robert Wintemute, devait se présenter sur place. Ce dernier prône la séparation des combats des lesbiennes, gais et bisexuelles de ceux des transsexuels, constatant que les deux groupes ont des réalités différentes. Pour lui, l’orientation sexuelle et l’identité de genre sont des enjeux avec leurs propres particularités. Une façon de voir les choses qui n’est pas partagée par tous les membres de la communauté LGBTQ.

«[Les militants] avaient des pancartes, des porte-voix et ils se sont mis à réciter des slogans assez violents au conférencier et à ceux qui étaient venus l’écouter», a affirmé Annie-Ève Collin, qui attendait de pouvoir entrer dans la salle où devait se dérouler la conférence en compagnie de sa copine.

Les militants ont finalement réussi à faire annuler la conférence. Annie-Ève Collin s’en désole et estime que les propos du conférencier ont été déformés par ses opposants.