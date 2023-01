En 2023: l’empire Disney a 100 ans!

Les studios de cinéma les plus célèbres du monde fêtent leur siècle d’existence – des objets commémoratifs sont déjà offerts aux amateurs et aux collectionneurs. Et l’histoire de la compagnie fondée par Walt Disney, aujourd’hui une multinationale, est jalonnée de faits amusants ou insolites... ainsi que de chiffres impressionnants. Les voici!

Tout débute le 16 octobre 1923 lorsque Walt Disney et son frère Roy Disney fondent les studios Disney Brothers sous le chaud soleil de Hollywood en raison de la tuberculose de Roy. Les Disney créent immédiatement des séries de courts métrages animés intitulés «Alice Comedies» avant, en 1927, de se lancer dans des animations ayant pour héros un certain Oswald the Lucky Rabbit.

Malheureusement, Walt Disney découvre que les studios Universal détiennent les droits sur Oswald le lapin. Qu’à cela ne tienne, Walt demande à son ami et ancien associé Ub Iwerks de créer un personnage attachant. Mortimer Mouse naît en 1928, mais Lilian, l’épouse de Walt déteste son nom et la souris devient... Mickey Mouse, dont les premières aventures sonores, «Steamboat Willie» sortent la même année.

Mais Walt Disney voit grand. En 1934, contre l’avis de Roy, il décide de se lancer dans la production du premier long métrage d’animation des studios, «Blanche-Neige et les sept nains». Rapidement baptisé «la folie de Walt» - l’homme hypothèquera sa maison pour financer le projet -, le film met trois ans à sortir des studios. Et c’est l’apothéose puisque le titre engrange plus de 8 millions $US au box-office, détenant même brièvement le record de recettes pour un film parlant. Les studios Disney deviennent une référence de taille... et dont le poids ne s’est pas démenti à ce jour.

La famille...

Roy E. Disney, fils de Roy O. et neveu de Walt a été, jusqu’à sa mort en 2009, le dernier membre de la famille à être impliqué dans la direction de la compagnie. Aujourd’hui, Christopher D. Miller, petit-fils de Walt, est réalisateur et a travaillé notamment sur «La Coccinelle à Mexico», Roy P. Disney, petit-fils de Roy O. est producteur et Abigail Disney – qui prend régulièrement la parole pour dénoncer certains agissements de la multinationale – est productrice et réalisatrice.

Les achats...

Au cours des années, les studios Disney ont acquis d’autres studios:

- 2004 : achat de la franchise des «Muppets» pour 75 millions $US

- 2006 : achat de Pixar pour 7,4 milliards $US

- 2009 : achat de Marvel pour 4 milliards $US

- 2012 : achat de LucasFilms pour 4,05 milliards $US

- 2019 : achat de 20th Century Fox pour 71 milliards $US

Les princesses

Avec les décennies, Disney est devenu synonyme de princesses. Elles sont aujourd’hui 13 jeunes femmes imaginaires à détenir le titre de princesse officielle Disney: Blanche-Neige, Cendrillon, Aurore, Ariel, Belle, Jasmine, Pocahontas, Mulan, Tiana, Raiponce, Merida, Moana et Raya.

Les parcs

Depuis 1955, l’empire Disney comprend des parcs d’attractions. Ils sont aujourd’hui au nombre de six, répartis dans plusieurs pays du monde. Il y en a deux aux États-Unis, un en France, un à Shanghai et un à Hong-Kong en Chine ainsi qu'un au Japon. La division Disney Parks, Experiences and Products, qui comprend également les croisières, est la plus importante de la multinationale. Elle compte environ 130 000 employés et accueille environ 157,3 millions de visiteurs annuellement.

Le box-office

En 2022, les studios Disney ont sorti 16 films en salle, récoltant un total de 4,9 milliards $US dans le monde, dont 2 milliards $US en Amérique du Nord. En première position? «Avatar: la voie de l’eau» avec des recettes mondiales de 1,3 milliard $US. Arrive ensuite «Docteur Strange dans le multivers de la folie» avec des revenus de 956 millions $US et «Black Panther: longue vie au Wakanda» avec ses 817 millions $US aux guichets.