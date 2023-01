Hugh Jackman dément avoir pris des stéroïdes pour jouer Wolverine

Hugh Jackman a démenti avoir pris des stéroïdes pour se préparer à son rôle de Wolverine.

L'acteur australien a joué Logan, alias Wolverine, dans la série de films X-Men entre 2000 et 2017 et doit reprendre son rôle dans le prochain Deadpool 3 avec Ryan Reynolds.

Lors d'une récente interview pour l'émission Who's Talking to Chris Wallace de HBO, le présentateur lui a demandé s'il avait déjà pris des stéroïdes pour gagner de la masse musculaire avant d'incarner le super-héros. «Au fil des années, les gens se sont demandé s'il s'injectait des stéroïdes ? A-t-il pris des stéroïdes ?», a-t-il commencé.

En réponse, Hugh Jackman a affirmé qu'il n'avait jamais été tenté car il était conscient des «effets secondaires».

«Non, j'aime mon travail. Et j'aime Wolverine, a-t-il expliqué. Je dois faire attention à ce que je dis ici, mais on m'a dit de manière anecdotique quels en sont les effets secondaires. Et je me suis dit : "Je n'aime pas trop ça". Donc non, je l'ai juste fait à l'ancienne. Et je vous le dis, j'ai mangé énormément de poulets, je suis vraiment désolé pour tous les végétaliens et végétariens et pour les poulets du monde. Littéralement, le karma n'est pas bon pour moi. Si la divinité a quelque chose à voir avec les poulets, j'ai des ennuis.»

Et quant à sa prochaine incarnation de Wolverine, il a partagé qu'il prévoyait de canaliser toute son énergie dans la préparation du rôle une fois qu'il aura terminé de jouer Harold Hill dans The Music Man, à Broadway, ce mois-ci.

«J'ai appris qu'il ne faut pas se précipiter. J'ai appris que ça prend du temps. Je vais être avec ma famille et m'entraîner. Ce sera mon travail pendant six mois. Et je suis vraiment en forme. "Il y a une chose qu'environ huit spectacles par semaine à Broadway, à chanter et à danser, permettent, c'est d'être en forme. Donc, je suis en bonne santé. J'ai un bon point de départ», a poursuivi la star de 54 ans, avant d'ajouter avec humour : «Et mes excuses, les poulets. Fuyez. Commencez à courir maintenant parce que j'arrive.»