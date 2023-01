Jonquière-Médic lance un comité de pilotage pour assurer son avenir

Un comité de pilotage sera formé pour trouver une solution afin que les services de proximité qu’offre Jonquière-Médic puissent continuer à être prodigués à la population de Saguenay.

Les dirigeants de l’organisme ont rencontré mardi le député Yannick Gagnon et le président de l’arrondissement Carl Dufour. Jonquière-Médic dispose de quelques mois d'économies pour poursuivre ses opérations, mais il lui reste peu de temps pour trouver des médecins et du financement.

«Il va falloir les accompagner et on doit rapidement agir», a mentionné le député caquiste de Jonquière, Yannick Gagnon.

La formation d’un comité est une piste de solution qui a déjà été empruntée par l’organisme dans le passé. Mais l’élu provincial promet que les choses seront faites d’une manière différente afin d’assurer le succès des démarches.

« Cette fois-ci par contre, on va exiger au comité de pilotage que les cadres du CIUSSS soient autour de la table, les représentants de Jonquière-Médic seront autour de la table, je chapeauterai pour m'assurer de la rigueur du comité. Les élus de Jonquière, notre président de l'arrondissement aussi. Ce n’est rien de moins qu'une rencontre aux deux semaines où on va faire un suivi », a poursuivi M. Gagnon.

« Je suis prêt à me prêter à l'expérience et à collaborer à 100%. Tout ça dans le but de parvenir à réaliser quelque chose qu'on veut vraiment faire, de maintenir le service de Jonquière-Médic », a enchaîné le responsable médical, le docteur Claude Gagnon.

L'enjeu principal est d'augmenter le volume des consultations pour les personnes vulnérables.

« Ça nous permettra de déposer un ou des projets et démontrer que le système fonctionne », a admis le député.

« Dans un contexte de maintien à domicile élargi, on va probablement améliorer le système, mais on a besoin de plusieurs intervenants », a souligné Dr. Gagnon.

Mais les attirer dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre est un défi de taille.

« Attirer des médecins vers Jonquière-Médic, c'est de les aider à avoir une pratique intéressante, ce qu'on est capable de leur offrir parce que ça fait 40 ans qu'on a de l'expertise là-dedans et on la connaît. Après ça, c'est évidemment la rémunération », a-t-il poursuivi.

Le financement sera donc au cœur des discussions. Quant à l’avenir du service du Centre de soins ambulatoires, le responsable médical se montre confiant.

« Je suis un optimiste de nature. Définitivement, je suis confiant que quelque chose va se passer », a-t-il dit, en ajoutant que « La médecine ou les soins au Québec sont en train de se redéfinir. C'est évident quand on regarde tout ce qu'il se passe et je pense que Jonquière-Médic doit aussi se redéfinir à l'intérieur de tous les soins que l'on doit donner à la population du Québec en général .»

« Ce n’est rien de moins qu'une richesse de chez nous. Jonquière-Médic c'est unique au Québec », a dit le député caquiste.

Jonquière-Médic n’hésitera pas à jouer le tout pour le tout pour assurer sa survie.

« On avait un bas de laine comme on le nomme. On va passer au travers s'il le faut, mais on va rester en vie jusqu'à la fin », a conclu le Dr. Gagnon.

Des démarches sont en cours pour qu'une première rencontre ait lieu avec le comité de pilotage dès la semaine prochaine. Le défi est réel, mais pour Jonquière-Médic, une chose est sûre : pas question de mettre la clé dans la porte.