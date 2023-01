La Chine met en garde l'Australie contre le Japon

La Chine a déclaré mardi que l'Australie devrait se souvenir des crimes de guerre commis par le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale avant de se rapprocher de Tokyo, avec qui Canberra a signé en octobre un pacte de sécurité historique.

«Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Japon a envahi l'Australie, bombardé Darwin, tué des Australiens et fusillé des Australiens» prisonniers de guerre, a déclaré l'ambassadeur de Chine en Australie, Xiao Qian, à la presse.

«Faites attention à ce qui pourrait se passer à l'avenir. Quand quelqu'un vous menace, il peut vous menacer à nouveau», a-t-il fait remarquer en guise de mise en garde.

«La Chine a été votre amie» a-t-il rappelé.

Le gouvernement australien de centre gauche tente de rétablir ses relations avec Pékin, qui se sont considérablement dégradées sous l'ancien gouvernement conservateur.

Mais il a également signé en octobre un nouveau pacte de sécurité historique avec le Japon, rival régional de la Chine, destiné à contrer la montée en puissance militaire de la Chine.

L'ambassadeur japonais en Australie a déclaré cette semaine au journal «The Australian» qu'il fallait rester «vigilant» vis-à-vis de la Chine, une remarque qui a irrité M. Xiao.

Autrefois excellentes, les relations entre Pékin et Canberra se sont dégradées depuis plusieurs années.

En 2020, l'Australie a demandé une enquête indépendante sur les origines de la pandémie et exclu le géant chinois Huawei du marché pour la construction de son réseau de télécommunications 5G.

La Chine, le plus gros partenaire commercial de l'Australie, avait riposté par des mesures de rétorsion visant l'importation de plus d'une dizaine de produits australiens, dont le charbon, le vin et l'orge.

Un dégel a été amorcé en novembre, à l'occasion du G20 à Bali où le premier ministre australien Anthony Albanese a rencontré le président chinois Xi Jinping.

M. Xiao a reconnu que les échanges commerciaux avaient été «perturbés» ces dernières années, mais a déclaré qu'il avait bon espoir qu'ils «reviennent à la normale».