Sophie Brochu qui ne prolongera pas son mandat à la direction d’Hydro-Québec a provoqué une onde de choc, mais ce départ plus rapide que prévu s’explique en raison des nouvelles orientations gouvernementales.

Mme Brochu aura fait trois ans sur son mandat initial prévu de cinq ans.

L’analyste politique Emmanuelle Latraverse a expliqué lors de son segment à l’émission Mario Dumont les raisons qui expliqueraient le départ de la dirigeante.

«Ce n’est pas de dire que M. Fitzgibbon a eu sa tête. Ce n’est pas ça l’enjeu ce sont des gens responsables», explique l’analyste politique.

«Le fait qu’elle quitte avant la fin de son mandat, c’est comme si elle nous dit : ''moi j’ai géré la pandémie, j’ai mis en place un plan stratégique, ce que j’avais envie de faire je l’ai fait et ce que le gouvernement veut faire maintenant, je n’ai pas envie d’embarquer là-dedans», détaille-t-elle.

Le ministre de l’Économie Pierre Fitzgibbon a clairement indiqué avant les Fêtes qu’au cours de la prochaine année, probablement au mois d’octobre, le gouvernement va déposer un important projet de loi pour revoir et dépoussiérer la gouvernance d’Hydro-Québec pour en faire une société beaucoup plus agile.

«C’est un immense chantier que le gouvernement est en train d’ouvrir, sur la façon dont Hydro-Québec est gérée, mais également sur le mandat et sur le rôle d’Hydro-Québec dans la société en annonçant son départ, Sophie Brochu vient d’envoyer le message qu’elle n’avait pas envie embarquer là-dedans», ajoute Emmanuelle Latraverse.

Merci Sophie Brochu. Tu es une leader naturelle et dynamique, une inspiration pour plusieurs. Merci pour ta contribution au secteur public. Je suis certain que tu continueras d’influencer et de tracer la voie pour de nombreux décideurs de demain. https://t.co/OAdJu9yJXl — Pierre Fitzgibbon (@MinFitzgibbon) January 10, 2023

Le départ de Sophie Brochu en avril arrivera au même moment que la fin du mandat de la présidente du Conseil d’administration d’Hydro.

«En 2023, on va voir s’ouvrir devant nous un nouveau chapitre, si on veut, dans l’histoire d’Hydro-Québec, à cause de ses départs, mais aussi à cause du nouveau mandat que veut lui donner le gouvernement.»

Philippe-Vincent Foisy croit pour sa part que Sophie Brochu pourrait fort probablement intéresser les libéraux pour une éventuelle candidature politique.

«Ça circulait un peu au début... je lance ça comme ça!»

