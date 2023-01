Le manque d’employés force des écoles du Lac-Saint-Jean à réduire leurs services

La pénurie de main-d'œuvre force le Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets, au Lac-Saint-Jean, à revoir à la baisse son offre de services.

La direction du centre de services scolaire a pris la décision de réduire de moitié le nombre de classes de maternelle 4 ans. Seules celles en milieu défavorisé seront maintenues.

Des élèves risquent aussi d'être transférés d'école et l'offre de services en orthopédagogie sera modifiée.

«Plusieurs nuits de sommeil amputé avant d'arriver à ce type de décisions là, je peux vous le confirmer, a mentionné le directeur général du centre, Patrice Boivin. Nous ne sommes pas en mesure de dire quels sont les impacts sur la qualité de l'enseignement pour l'instant, mais c'est certain que ça fait partie de nos préoccupations.»

Ce n'est pas de gaieté de cœur que la direction procède à une telle réorganisation, mais plutôt parce qu'elle n'a plus le choix si elle veut continuer de veiller à la réussite éducative des élèves de son territoire.

Il manque actuellement 200 employés dans les écoles du nord du Lac-Saint-Jean. Le pire est à venir puisque 400 ressources supplémentaires seront nécessaires d'ici 2030 pour combler les départs à la retraite. Sans compter qu'une centaine de travailleurs non légalement qualifiés sont déjà à l'emploi de l'organisation, dont la moitié en enseignement, et que les banques de remplaçants sont vides.

«Il faut agir si on veut éviter des bris de service», a indiqué la directrice des ressources humaines de l'organisation, Nadia Tremblay.

Du recrutement à l’étranger

L'organisation a récemment participé à deux missions de recrutement en France. Une autre mission est prévue en avril en Colombie. Des logements seront mis à la disposition des ressources en provenance de l'étranger.

Et si tout se déroule comme prévu, une cohorte d'étudiants en enseignement préscolaire et primaire démarrera l'automne prochain à Saint-Félicien. Le projet élaboré en partenariat avec l'Université du Québec à Chicoutimi permettra aux futurs enseignants de travailler et d'étudier sans avoir à se déplacer vers le Saguenay.