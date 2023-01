Le retour à la normale du tourisme d’affaires est pressenti à Sherbrooke

L’organisme Destination Sherbrooke s’attend à une année lucrative pour le tourisme d’affaires et pense même que les chiffres pourraient être aussi bons qu’avant la pandémie.

«Depuis l’automne, les demandes sont en hausse. Présentement, on aurait à peu près 33 congrès qui sont au programme pour l’équivalent de dépenses touristiques d’environ 3 millions de dollars. C’est une bonne année, si on compare à 2019 qui représente à peu près une dépense touristique de 4 M$ », a expliqué la directrice Promotion et Tourismes d’affaires et sportif de Destination Sherbrooke, Lynn Blouin.

Les gens d'affaires qui viennent visiter l’Estrie pourront contribuer à l'économie en participant à nouveau à des activités sans restriction. En plus des nuitées, les dépenses faites dans les restaurants et les différents attraits de Sherbrooke sont importantes pour l’industrie touristique. « Les dépenses touristiques sont ce qui est le plus important pour le milieu », a confirmé Lynn Blouin.

C'est aussi le retour des salons d'exposition. Alors qu’en 2019, Sherbrooke et le Centre de Foires accueillaient 12 salons, cette année 14 sont au programme. Une amélioration comparativement aux années qui ont précédé la pandémie.Les salons de livres, de chasse et pêche et de l'auto auront tous lieu.

Le Salon Expo Habitat de l'Estrie revient aussi en force cette année après deux ans d’absence en raison de la crise sanitaire. Autant de visiteurs sont attendus que lors des années prépandémiques. Plus de 10 000 personnes devraient ainsi se rendre au Salon Expo Habitat de l’Estrie du 16 au 19 février prochain.

«On fait un salon qui est au deux tiers puis, à l’heure actuelle, on est obligés de l’agrandir parce que la demande est là. La demande est quand même très forte, même s’il y a pénurie de main-d’œuvre et pénurie de matériaux. Tous les kiosques actuellement sont loués. Il y en a 85, mais on pourrait monter jusqu’à 115», a mentionné le directeur général de l’ Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec de l’Estrie, Sylvain Mathieu.

Également, un autre marché qui sera lucratif cette année est un créneau relativement nouveau, soit celui des voyages de groupes. Plusieurs autobus en provenance des États-Unis et de l’Ontario vont se diriger au terminus de Sherbrooke en 2023. Déjà, ce sont 6 000 nuitées qui sont réservées, ce qui engendra plus de deux millions de dollars en retombées touristiques.