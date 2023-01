L'Omnium Banque Nationale à TVA Sports jusqu'en 2025

La chaîne TVA Sports demeure le diffuseur francophone exclusif de l'Omnium Banque Nationale en raison d'une prolongation de contrat de trois ans.

L'annonce a été faite mardi matin.

Ainsi, les volets féminin et masculin de la compétition seront diffusés à TVA Sports et TVA Sports Direct jusqu'en 2025.

«Nous sommes très heureux et fiers de renouveler notre entente à long terme, a déclaré Louis-Philippe Neveu, directeur général de TVA Sports. L’Omnium Banque Nationale est un événement d’envergure pour la ville de Montréal et les amateurs de tennis québécois. Cette entente vient bonifier notre offre pour les abonnés et nous sommes persuadés que ces rendez-vous avec les meilleurs joueurs au monde sont des incontournables de notre programmation.»

«Tennis Canada est emballé de s’associer de nouveau à TVA Sports, et ce, pour les années à venir, a souligné Valérie Tétreault, directrice de l’Omnium Banque Nationale. Au cours de la dernière décennie, la popularité du tennis n’a cessé de croître et de plus en plus de Canadiens s’engagent désormais dans ce sport, que ce soit en tant que participant ou comme partisan. Grâce à cette nouvelle entente avec TVA Sports, les amateurs pourront ainsi compter jusqu’en 2025 sur une couverture complète, offerte en français, qui leur permettra justement de vivre de fantastiques expériences tennistiques à divers moments de l’année. C’est un moment très excitant pour le tennis canadien.»

TVA Sports diffusera également, en raison de cette entente, les Championnats Banque Nationale de Granby.

De plus, la chaîne sportive présentera également sur ses ondes jusqu'en 2025 la Coupe Billie Jean King et la Coupe Davis.