Morte à 17 ans: elle venait d'obtenir son permis

La jeune femme de 17 ans impliquée dans un violent face-à-face l’été dernier en Mauricie a perdu la vie le lendemain de l’obtention de son permis probatoire, révèle l’enquête du coroner rendue publique mardi.

Éléonore Genest se rendait à un rendez-vous lorsqu’elle circulait à bord de sa Hyundai Accent 2008 sur la route 153 dans la municipalité de Lac-aux-Sables, vers 15 h 30, le 9 août dernier.

À 250 mètres du chemin Saint-Alphonse, la jeune conductrice a dévié de sa voie, et ce, au même moment où un tracteur routier transportant des billots s’approchait en sens inverse.

Lorsque le camionneur a appliqué les freins, il était déjà trop tard. Le véhicule d’Éléonore a percuté le tracteur, qui l’a ensuite traîné.

Son décès a été instantané, écrit la coroner Me Sophie Régnière.

« Un incendie s’est déclaré entre les deux véhicules et s’est rapidement propagé à l’habitacle de la voiture, ajoute Sophie Régnière. Après l’incendie, les pompiers ont fait usage des pinces de désincarcération pour libérer Mme Genest de sa voiture. »

Causes imprécises

Cinq mois après la tragédie, la coroner n’est pas en mesure de cibler explicitement pourquoi la jeune femme a dévié de sa voie.

Néanmoins, l’inexpérience de la conductrice serait à considérer. Celle qui a laissé dans le deuil ses parents et ses deux sœurs avait obtenu la veille du drame son permis de conduire probatoire.

« La journée du 9 août, c’était la première fois qu’elle pouvait conduire seule », lit-on dans le rapport du coroner.

On n’écarte pas qu’Éléonore Genest, qui avait un trouble du déficit de l’attention, ait été distraite par un élément que l’enquête policière n’a pas pu déterminer.

À noter que son cellulaire ne contenait pas de carte SIM, donc elle ne pouvait pas texter ou appeler à ce moment.

La thèse du geste volontaire n’est pas considérée.

« Mme Genest vivait une étape importante et stimulante dans sa vie : son entrée au cégep et son premier appartement », rapporte la coroner Sophie Régnière.

La mort de la jeune femme avait provoqué une onde de choc dans la municipalité de Lac-aux-Sables, qui compte 1300 âmes.

Des employés municipaux, qui peuvent aussi agir comme premiers répondants, étaient intervenus sur les lieux pour venir en aide à la victime.

«En guise de solidarité, certaines personnes avaient notamment publié la photo d’un cœur rouge sur Facebook.»