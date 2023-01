Pénurie de main-d’œuvre: l'innovation, la priorité des entreprises de Québec

L’innovation est maintenant l’avenue la plus envisagée par les entreprises de Québec pour contrer la pénurie de main-d’œuvre. C’est ce que révèlent les résultats d’un sondage Léger.

Elle devance le recrutement de personnel parmi les personnes retraités, jeunes ou immigrantes.

Ainsi, 79% des gens d'affaires interrogés affirment accorder de l'importance à l'innovation, surtout qu’ils croient qu'ils perdront 25% de leurs employés au cours des 10 prochaines années pour des départs à la retraite. De ces employés, ils prévoient être en mesure d'en remplacer seulement la moitié.

«Il y en a 12,5% qu’ils pensent qu’ils ne seront pas capable de remplacer. C’est sûr qu’il ne faut pas tasser l’immigration, c’est important les mesures fiscales pour amener les gens au travail. Mais on voit un peu plus qu’il faut commencer à voir qu’est-ce qu’on peut contrôler au niveau de l’innovation», a mentionné le président et chef de la direction de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec, Steeve Lavoie.

Malgré le potentiel et les bénéfices liés à l'automatisation, la robotisation ou l'intelligence artificielle, par exemple, le manque de temps (61%) et le manque d’argent (47%) freinent encore de nombreux entrepreneurs.

«Où je vais chercher l’info? Ça c’est le premier facteur-clé. Souvent on voit qu’il y a des subventions qu’il y a des subventions qui existent, mais les gens ne les utilisent pas parce qu’ils ne le savent pas. Et le troisième facteur-clé, c’est le temps. Des fois ils ont la connaissance, ils ont l’argent, mais ils n’ont pas le temps.»

L’Institut national d'optique (INO) aide les PME et les grandes entreprises à sortir des sentiers battus. Cela peut même se faire en agriculture où les cueilleurs se font rares, par exemple.

«Ça prend des produits spécialisés pour être capable de reconnaître quand on fait une image du champ où est le légume précisément et ensuite guider le robot pour aller à la bonne place. Donc, ça ce sont des choses, le genre de travail qu’on a fait à l’INO. Cette automatisation-là elle ne se fait pas juste dans un champ, elle peut se faire aussi dans une usine. Donc, quand vient le temps de faire une inspection sur une chaîne de production», a expliqué le président-directeur général de l’institut, Alain Chandonnet.

Les nouvelles technologies, comme les robots serveurs dans les restaurants où les réceptionnistes virtuels dans les bureaux, sont de plus en plus utilisées pour contrer la pénurie de main-d’œuvre et ainsi permettre à des entreprises d’améliorer leur productivité, mais surtout, de survivre.

-Avec les informations de Danny Côté, TVA Nouvelles