Les relations commerciales entre le Canada et les États-Unis connaissent actuellement une légère tension, estime Catherine Loubier, ex-déléguée du Québec à New York.

Selon elle, il faut viser à former un bloc économique et travailler conjointement avec les États-Unis et le Mexique afin de faire face à la compétition mondiale et «à la production manufacturière en Chine et on est un peu dépendant de tout ça».

Malgré une volonté récente à faire équipe dans la production, «il y a un différend sur le contenu du secteur automobile dans la foulée de l’Accord canadien-américain-mexicain. Le tribunal [du commerce] doit rendre sa décision très bientôt. On me dit que la décision sera en faveur du Canada et du Mexique».

Une question subsiste, selon elle, à savoir si la décision sera respectée par les Américains et réitère que le protectionniste nuit aux économies communes.

«On ne peut pas se reposer sur ces enjeux», ajoute-t-elle.