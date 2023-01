Sécurité des piétons: Plante prévoit des mesures autour des écoles et garderies

La Ville de Montréal prévoit de sécuriser les environs de 50 établissements fréquentés par les enfants, tels que des écoles, des garderies et des parcs au cours de 2023 afin de mieux assurer leur sécurité aux abords des routes.

Au total, 42 projets ont été retenus dans 13 arrondissements à la suite d’un appel à projets de la Ville dans le cadre de son Programme de sécurisation aux abords des écoles (PSAÉ).

Selon la Ville de Montréal, ces projets permettront à plus de 15 000 élèves de se déplacer de façon plus sécuritaire près de leur école.

«Les jeunes qui se rendent à l'école, au parc ou à la garderie avec leurs parents doivent pouvoir le faire en toute sécurité et sans crainte. Améliorer la sécurité aux abords des établissements fréquentés par les tout-petits et des piétons vulnérables est une priorité pour notre administration et nous n'hésitons pas à accélérer la cadence. En ayant doublé notre budget dédié à la sécurisation des déplacements, nous sommes déterminés à accélérer la transformation de nos milieux de vie partout à Montréal», a expliqué la mairesse de Montréal, Valérie Plante, dans un communiqué mardi.

Rappelons que le PSAÉ a pour objectif de mieux sécuriser les abords des écoles primaires et secondaires ainsi que des parcs. Cela se traduit notamment par des mesures telles que des ralentissements de la circulation, des aménagements d'avancées de trottoir, la mise en place de dos d’âne, des intersections surélevées ou encore l’élargissement de trottoirs.

La Ville prévoit de lancer un deuxième appel à projets avant la fin de l'année, cette fois dans le but de sécuriser les abords des lieux fréquentés par les personnes aînées.