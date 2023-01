Soleil, nuages et neige pour la journée de mardi

La journée de mardi sera mitigée au Québec, puisque certaines régions pourront profiter de rayons de soleil, quand d’autres ne connaîtront que nuages et averses de neige.

L’ouest du Québec, la Mauricie, le nord et l’extrême nord feront partie des chanceux avec un mardi généralement ensoleillé.

Le mercure pour l’ouest et la Mauricie atteindra -5 degrés en moyenne, quand celui du nord avoisinera -25 degrés en moyenne et celui de l’extrême nord oscillera entre -18 et -27, selon les régions.

Les températures en Abitibi-Témiscamingue se stabiliseront autour de -12 et -13 degrés, au plus chaud de la journée.

Le reste de la province pourra s’attendre à alterner entre nuages et averses de neige. Les Îles-de-la-Madeleine accumuleront d’ailleurs entre 5 et 10 cm de neige, avec un mercure stable de -1 de degrés.

L’est pourrait également entrevoir quelques rayons de soleil, mais les températures resteront proches de -10 degrés.

En Estrie, en Beauce et au Saguenay – Lac-Saint-Jean, les températures s’approcheront également de -10 degrés en moyenne. La région de Québec sera un peu plus chaude, avec un mercure qui avoisinera -5 degrés.