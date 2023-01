Sophie Brochu quittera ses fonctions le 11 avril

Sophie Brochu, PDG d’Hydro-Québec, quittera ses fonctions le 11 avril prochain.

La société d’État a annoncé la nouvelle dans un tweet mardi matin.

Sophie Brochu, présidente-directrice générale d’Hydro-Québec, annonce qu’elle terminera son mandat au sein de la société d’État le 11 avril prochain.



— Hydro-Québec (@hydroquebec) January 10, 2023

Le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, a remercié la PDG dans un message partagé sur les réseaux sociaux.

«Tu es une leader naturelle et dynamique, une inspiration pour plusieurs. Merci pour ta contribution au secteur public. Je suis certain que tu continueras d’influencer et de tracer la voie pour de nombreux décideurs de demain.»