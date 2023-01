Deux jeunes entrepreneurs de la Mauricie ont transformé en hôtel un presbytère abandonné dans le petit village de Sainte-Flore.

Un défi de taille sachant que le milieu de l’hôtellerie connait des difficultés avec la pénurie de main-d’œuvre, le ralentissement économique et la présence grandissante des plateformes de location court-terme.

Au total le Floriel compte sept chambres.

«On a vraiment pris la bâtisse et on a tout démoli. On a gardé seulement la coquille. À partir de là, on a tout reconstruit pour en faire un petit hôtel», dit la copropriétaire de l’Hôtel Floriel, Audrey Boisvert.

