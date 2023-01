Trois-Rivières en quête d'espaces pour établir des entreprises

La Ville de Trois-Rivières fait des pieds et des mains pour trouver des espaces industriels libres où installer de nouvelles entreprises.

Ses parcs industriels affichent tous pratiquement pleins, au point où elle en est à convoiter des terrains privés qui ne sont pas entièrement occupés par leur propriétaire, principalement dans les zones industrielles.

On parle par exemple d'entreprises qui possèdent un bâtiment pour leurs activités de fabrication, un stationnement pour les employés et derrière, une grande superficie inutilisée.

Selon le recensement de la Ville, il existe ainsi un potentiel de sept à dix millions de pieds carrés. Il n'est toutefois pas question de s'en approprier par voie d'expropriation où de faire pression sur les propriétaires en surtaxant les espaces inoccupés. La Ville privilégie l'approche de gré à gré.

Toutefois, sauf à très gros prix, aucun des entrepreneurs sollicités n'a accepté de vendre partiellement sa superficie. «C'est, pour la quasi-totalité, des propriétaires privés. Donc, il fallait d'abord voir ces gens-là, parce qu'on ne veut jamais rien faire sous la contrainte. [...] Et là, on remarque une réticence certaine, pour ne pas dire totale», a expliqué Mario de Tilly, directeur d'Innovation et développement économique Trois-Rivières (IDE).

Malgré la rareté des espaces, la Ville cherche à ajouter des occupants industriels sur son territoire pour en tirer des revenus supplémentaires de taxation et réduire la pression fiscale sur les propriétaires résidentiels.