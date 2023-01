Une famille endeuillée entame un recours contre une entreprise funéraire

Les proches d'une dame décédée le printemps dernier à Drummondville allèguent avoir été traités de manière irrespectueuse par l'entreprise funéraire Yves Houle et frères et lui réclame un dédommagement pour des services qu'elle n'a pas reçu et pour une annulation de dernière minute.

La famille endeuillée de Yolande Guilbeaut dit avoir été abandonnée dans une situation précaire et traitée de manière cavalière. Les dernières volontés de la dame étaient que ses cendres reposent éternellement dans une niche du Colombarium du centre funéraire Yves Houle et frères où elle et son mari avaient acheté un contrat de sépulture il y a une quinzaine d’années. Malheureusement, un différend survenu entre la famille et l'entreprise au moment de planifier les arrangements funéraires est venu chambouler les plans.

La famille souhaitait qu’il y ait deux journées complètes d’exposition et tenait à ce que le service religieux se tienne à 17 heures le samedi. Le directeur du centre funéraire, Gaston Houle, leur avait plutôt proposé de tenir la cérémonie à 13 h30, faute de prête disponible. Une suggestion que la famille a refusée.

Le lendemain, il a reçu un appel de la fille de la défunte, Nathalie Demers qui lui soulignait son manque d’empathie. C’est à ce moment qu’il lui aurait répondu de recourir aux services d’une autre entreprise.

La direction de l'entreprise a mis fin à l'entente contractuelle avec la famille, leur remboursant par chèque les 2 386 dollars versés dans le contrat de sépulture.

Les proches de Yolande Guilbeault ont dû rapidement se tourner vers une autre entreprise funéraire pour les arrangements et les funérailles ont finalement eu lieu trois semaines plus tard.

Dans une mise en demeure envoyée en septembre dernier, mais demeurée sans réponse, il est mentionné que la famille endeuillée a dû débourser une somme de 6 553 $ pour l'acquisition d'une niche de columbarium similaire à celle que le Centre funéraire Yves Houle et frères s'était engagé à lui fournir à perpétuité.

La famille réclame plus de 15 000 dollars en dommages moraux, punitifs, de même que les intérêts générés depuis le paiement du contrat de sépulture tout comme le montant supplémentaire qui a dû être déboursé pour l’achat d’une nouvelle niche.