Une manifestation au nom des droits et libertés s'organise

Tout près d'un an après la présence du Convoi de la liberté, l'Assemblée nationale, à Québec, pourrait être le théâtre d'un autre rassemblement le mois prochain, au nom des droits et libertés.

Sur les réseaux sociaux, un groupe nommé Traité pour nos droits invite à la mobilisation le 17 février. L'événement s'échelonnerait sur quatre semaines.

Un rassemblement que les organisateurs disent veuloir pacifique et éducatif afin de dénoncer des lois et des méthodes qui, selon eux briment, leurs droits et libertés.

Bien que les administrateurs de la page Facebook qui fait la promotion de l'événement soient les mêmes que ceux d'un autre groupe appelé Convoi de la liberté 2023, les organisateurs soutiennent qu'il ne s'agit pas d'un convoi de camionneurs ni d'un siège qui doit avoir lieu devant le parlement québécois.

Sans accorder d'entrevue à TVA Nouvelles, le comité Traité pour nos droits a mentionné par courriel avoir la «ferme intention d'entamer des pourparlers avec les représentants des gouvernements provincial et fédéral sur des questions qui les préoccupent à propos des droits et libertés des Canadiens et Canadiennes».

Ils dénoncent notamment les restrictions sur certaines armes à feu, la loi sur les Indiens, mais aussi l'embauche par les gouvernements de la firme de consultants McKinsey.

Le Service de police de la Ville de Québec s’est dit bien au fait de l'événement.

«Lorsqu’on reçoit cette information-là, il y a une évaluation exhaustive qui est effectuée par notre service en fonction de différents paramètres dans le but d’assurer la sécurité de tous», a précisé le porte-parole, David Pelletier. «On a également le rôle de faire appliquer les différents règlements et lois en vigueur.»

Rappelons que le déploiement policier et les mesures mises en place pour encadrer la manifestation du convoi de la liberté en février 2022 avait coûté 1 million $ à la Ville de Québec.