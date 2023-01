Bougez pour garder le moral en hiver, conseille ParticipACTION

L'hiver, la santé mentale des Québécois est mise à rude épreuve. Les journées sont courtes, le soleil est absent, et avec le froid, difficile de garder le moral.

D'où l'importance de demeurer actif. Selon un sondage réalisé par la firme Léger, plus de 78 % des Québécois admettent que faire de l'activité physique améliore leur humeur.

Par contre, 23 % de la population n'a pas l'intention d'être plus actifs en hiver. Parmi les raisons principales, on y retrouve le temps froid à 41% et le manque de motivation à 37 %.

Pour bien ressentir les effets pour sur votre santé mentale, ParticipACTION recommande de faire jusqu’à 150 minutes d’activité physique par semaine.

«Ce n’est pas dit de faire deux blocs de 75 minutes (d’activité physique), a expliqué le directeur des opérations pour le Québec de ParticipACTION, Pierre Morin. Ça peut être 15 blocs de 10 minutes!»

Mais comment se motiver à bouger alors que tout paraît gris?

«Si ça ne vous tente pas de faire de l’exercice tout seul dehors, alors c’est clair que de se trouver des amis pour nous motiver», a ajouté M. Morin.

Dès la semaine prochaine, participACTION lance le défi Bouge pour ton moral. Plusieurs défis auront lieu d'ici la fin du mois, et les participants courront la chance de gagner nombreux prix.