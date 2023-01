Cancer pulmonaire : Un fonds en l'honneur de Mike Bossy verra le jour

Un nouveau fonds pour lutter contre le cancer pulmonaire nommé en l’honneur de Mike Bossy sera lancé pendant la rencontre entre le Canadien de Montréal et les Islanders de New York, samedi.

Le légendaire hockeyeur est décédé en avril dernier après une lutte contre cette maladie, et la famille Bossy s’est ainsi associée à Cancer pulmonaire Canada pour accroître le soutien, la sensibilisation et l’éducation du dépistage de cette maladie, a-t-elle fait savoir par voie de communiqué mercredi.

«Mon père avait un don: celui de transformer les événements négatifs en événements positifs, et surtout, d'en apprendre quelque chose. Par ce fonds, nous souhaitons lui rendre hommage et honorer ses convictions tout en permettant à d'autres patients de vivre en meilleure santé et plus longtemps», a mentionné la fille de Mike Bossy, Tanya.

Son lancement se fera au UBS Arena de New York, dans la ville où l’ancien marqueur prolifique a passé toute sa carrière professionnelle, alors que tous les fonds du moitié-moitié de la soirée seront versés à la bonne cause.

Le Fonds commémoratif Mike Bossy a été conçu pour soutenir une campagne à trois volets : lutter contre la déshumanisation et sensibiliser le public au cancer du poumon, promouvoir le lancement du Programme québécois de dépistage du cancer, et instaurer un programme de pédagogie à l'intention des patients et des médecins.

«Nous sommes extrêmement reconnaissants à la famille Bossy pour ses efforts de sensibilisation et de soutien en matière de cancer du poumon. Cet hommage est une excellente façon d'honorer le legs de Mike Bossy et de s'attaquer à la déshumanisation associée encore au cancer du poumon», a indiqué le directeur de Cancer pulmonaire Canada, Shem Singh.

Selon l’organisme, 9 000 Québécois recevront un diagnostic de cancer du poumon et 6 200 personnes en mourront en 2023.

Il est possible de faire un don en visitant le site web suivant : https://www.lungcancercanada.ca/en-CA/Get-Involved/Fundraising/Mike-Bossy-Memorial-Fund.aspx