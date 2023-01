Femme agressée à l’hôpital : 2 grandes erreurs ont été commises, selon Paul Brunet

L’histoire de cette sexagénaire qui aurait été agressée sexuellement sur son lit d’hôpital choque et laisse dans l’incompréhension le président du Conseil pour la protection des malades Paul Brunet.

En entrevue sur les ondes de LCN, il a dénoncé le manque de jugement des gestionnaires qui ne semblent pas avoir agi pour s’assurer de la protection de la dame très malade.

Sylvie Vendette, 61 ans, est encore sous le choc, près de deux semaines après l'agression sexuelle alléguée qui se serait produite dans la nuit du 30 au 31 décembre.

Elle aurait été agressée par un autre patient qui se trouvait dans la même chambre qu’elle. Les membres du personnel n’auraient pas appelé la police, et ont laissé le patient et présumé agresseur dans la même chambre que la victime.

Ce n’est que le matin que la police a été appelée et que le patient a été changé de chambre.

«Imaginez-vous : essayer de dormir dans la même chambre celui qui vous a agressé!», lance Me Brunet.

«La personne a été agressée! Pourquoi est-ce qu’on n’appelle pas la police maintenant? Au moment où on constater qu’il y a agression, infraction criminelle? Qu’est-ce qui se passe dans la tête des administrations hospitalières pour que quand ça se passe dans un hôpital ou un CHSLD, c’est comme si ce n’était pas grave, que c’était un autre monde et que le Code criminel ne s’applique pas comme il le devrait?», s’interroge-t-il.

Il aura fallu que les trois garçons de la dame se rendent sur place pour que la police soit appelé, le lendemain matin vers 10h30.

«J’essaye de m’expliquer et j’espère que l’enquête en dira plus. On a commis deux grandes erreurs, j’appelle ça quasiment criminel! On a gardé la victime et l’agresseur dans la même chambre. Et on a pas appelé la police!»

Selon lui, il semble que lorsque des crimes sont commis dans des établissements de santé, ils semblent être moins graves.

«J’espère que la justice triomphera!», conclut-il.

Le présumé agresseur a été arrêté et sera accusé par voie de sommation.