Forcée de rester dans la même chambre d’hôpital que le patient qui l’a agressée sexuellement

Une patiente de l’hôpital de Joliette qui aurait été agressée sexuellement par un autre patient dans la même chambre, a dû tolérer sa présence même après l’événement survenu pendant la période des Fêtes, a appris TVANouvelles.

La Sûreté du Québec a procédé à l’arrestation de l’homme de 80 ans et le CISSS de Lanaudière, lui, a ouvert une enquête interne.

Sylvie Vendette, 61 ans, est encore sous le choc, près de deux semaines après l'agression sexuelle alléguée qui se serait produite dans la nuit du 30 au 31 décembre.

courtoisie de la victime

Ce qu’elle trouve aberrant et qui l’a met en colère, c’est que le présumé agresseur de 80 ans n’a pas été déplacé dans une autre chambre après le grave incident.

Il a fallu l’intervention de ses fils pour que le personnel déplace le patient ailleurs selon Mme Vendette.

La sexagénaire qui dit souffrir de la MPOC, une maladie qui se caractérise par la toux chronique, les essoufflements et la production accrue de mucus a été hospitalisée au centre hospitalier de Joliette avant Noël en raison de l’influenza.

courtoisie de la victime

Le 24 décembre, elle dit avoir fait un infarctus. Elle ajoute qu’on a aussi constater la présence d’accumulation de liquide sur ses poumons.

On lui a trouvé un lit au 7e étage dans une chambre qu’elle a partagée avec l’homme de 80 ans.

En pleine nuit

Selon la patiente, quelques heures avant l’agression sexuelle, l’octogénaire avait discuté avec les fils de Mme Vendette, allant jusqu’à faire des blagues avec eux.

À 1h30 en pleine nuit, l’homme de 80 ans se serait réveillé à la recherche de cigarettes. Un membre du personnel lui aurait alors dit d’aller se coucher, ce qu’il fait. Mais il s’est rapidement relevé dit Sylvie Vendette et c’est à ce moment qu’il serait passé à l’acte.

courtoisie de la victime

«Il s’est couché de tout son long sur mon corps, l’homme est très grand et très bien pris même s’il est âgé de 80 ans. Il y a des femmes qui vont crier, mais dans mon cas, je n’arrivais pas à parler, il n’y avait aucun son qui sortait de ma bouche. Tout ce que je voulais, c’est d’accéder à la sonnette. Une infirmière est entrée dans la chambre et m’a dit, poussez-le, frappez-le. L’infirmière était sur les nerfs, elle a finalement pris l’homme et l’a enlevé. Je pensais que j’allais mourir», raconte la présumée victime.

«Il avait toute sa tête»

Mme Vendette affirme que le patient avait toute sa tête. Elle a été témoin des conversations qu’il avait eues quelques heures avant avec ses fils. Il était cohérent dans ses propos, dit-elle.

Ce qu’elle déplore et trouve aberrant, c’est que le patient est resté dans la même chambre après l'agression alléguée.

courtoisie de la victime

«Le personnel voulait me déplacer dans une autre chambre, mais j’ai refusé puisque j’étais en état de choc. Ils ont simplement fermé le rideau entre mon présumé agresseur et moi», s’insurge-t-elle.

«Mes fils sont intervenus auprès de l’hôpital en exigeant qu’on sorte le patient et ils l’ont déménagé tout de suite», ajoute-t-elle.

Pas d’excuse[s]

Elle affirme ne pas avoir eu d’excuses de la part de l’hôpital, estimant qu’on a nettement manqué d’humanisme à son égard.

Mme Vendette dit qu’une intervenante est allée à sa rencontre avant l’arrivée des policiers de la Sûreté du Québec lui promettant de l’accompagnement, mais il n’y aurait pas eu de suite.

Le CISSS de Lanaudière a confirmé la tenue d’une enquête interne et ajoute avoir pris en charge la situation dès que le CISSS en a été saisi.

capture d'écran | TVA Nouvelles

Pour sa part, la SQ confirme qu’à 10h30, le 31 décembre dernier, les policiers du poste de Joliette ont été avisés d’une possible agression dans l’établissement de santé.

On confirme que l’homme de 80 ans a été arrêté le matin même puis libéré avec promesse de comparaître.

On lui a aussi imposé des conditions, dont celles de ne pas entrer en contact avec la patiente.

L’homme doit revenir en cour à une date ultérieure pour la suite des procédures.