Alors même que la province cherche désespérément à contrer la pénurie de main-d’œuvre via l’immigration, une famille d’origine française, parfaitement intégrée au Québec depuis plus de 2 ans, risque l’expulsion, une décision d’Immigration Canada que beaucoup ne comprennent pas.

• À lire aussi: Immigration: cette famille d'origine française est menacée d’expulsion par Ottawa

• À lire aussi: Le fédéral doit prioriser les dossiers d’immigrants francophones, selon la ministre Christine Fréchette

Régine Laurent n’y fait pas exception, qui n’entend pas non plus y aller d’un euphémisme pour qualifier Immigration Canada.

«La note que je donne au départ à Immigration Canada, il n’y a même pas de note possible: je leur mets un bonnet d’âne sur la tête. Ça, ça veut dire pour les jeunes qui n’ont pas connu ça, c’est les crétins des crétins. Et par rapport à cette famille-là, c’est pas juste la maison des fous, c’est la maison des briseurs de rêves», s’indigne-t-elle à l’émission «Le Bilan».

Aurélie Martin, la mère de la famille, a essayé d’obtenir des explications, mais n’a jamais pu parler de vive voix à un agent du ministère. La décision d’Immigration Canada était elle-même signée d’un nom générique, l’«Agent M».

«C’est d’une imbécilité rare», s’insurge Mme Laurent, qui n’est pas pourtant surprise: «C’est cette même Immigration Canada qui envoyait des dossiers à des fonctionnaires qui n’étaient plus branchés sur le système, ou qui étaient à la retraire.»

Pour Régine Laurent, le problème ne concerne d’ailleurs pas que les immigrants.

«C’est le même problème avec les réfugiés. Alors, quelqu’un est réfugié au Québec, il va attendre un an, deux ans, trois ans, avant qu’Immigration Canada dise: "Euh, non finalement vous ne répondez pas aux critères." Mais pendant ce temps-là, la personne est ici au Québec.

Mme Laurent désespère lorsqu’elle pense au fait que c’est cette même bureaucratie qui prétend vouloir se mêler du domaine de la santé québécoise.

«Là ce qui m’a enragée: j’ai pensé à la santé. C’est ce même fédéral, qui n’a jamais géré quoi que ce soit en santé, qui veut venir se mêler de nos transferts en santé, puis nous dire quoi faire. On a assez de troubles. On est capable de gérer nos problèmes tout seuls! Mêlez-vous en pas, on a assez de troubles», martèle-t-elle.