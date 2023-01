Jusqu’à 40 cm par endroits: on pourrait avoir la plus grosse bordée de neige de l’hiver cette semaine

Une importante tempête accompagnée de précipitations devrait toucher l’ensemble de la province, jeudi soir, mais d’ici là les Québécois pourront profiter d’une journée froide, mais ensoleillée.

Le système dépressionnaire en provenance du Colorado se déplace vers le Québec tout en s'intensifiant. De la neige est attendue dès jeudi soir pour le sud du Québec.

🌧️ ❄️ Un dépression affectera le Québec à compter de jeudi soir. Un mélange de précipitations est attendu. Pour plus de détails, consultez le bulletin météorologique spécial suivant : https://t.co/h9IR9yv4d4 #meteoqc pic.twitter.com/hMEiIGcmQz — ECCC Météo Québec (@ECCCMeteoQC) January 10, 2023

Environnement Canada a d’ailleurs émis des bulletins météorologiques spéciaux pour de nombreux secteurs de la province, tels que la grande région de Montréal, de Québec, les Laurentides, Lanaudière ou encore la Mauricie.

«Des quantités importantes de neige ainsi que de la poudrerie sont prévues jusqu'à vendredi quand une transition en pluie est attendue. Pendant ce changement en pluie, un épisode de verglas est possible», a notamment écrit l’agence fédérale.

Les précipitations devraient ensuite se rechanger en averses de neige avant de finalement cesser graduellement dans le courant de la journée, samedi.

Même s’il est encore tôt pour prévoir exactement la trajectoire et l’accumulation de neige, certaines régions au nord du fleuve peuvent s’attendre à recevoir entre 20 et 25 centimètres de neige, tandis que le sud de l’Estrie et la Montérégie auront plutôt droit à de la pluie.

🌨️ Bordée de neige possible vers la fin de la semaine! La trajectoire du système demeure actuellement incertaine, et celle-ci sera déterminante pour le type de précipitation. Plus de détails viendront dans les prochains jours.#MeteoQC pic.twitter.com/5HcaRfh3OT — ECCC Météo Québec (@ECCCMeteoQC) January 9, 2023

Environnement Canada souligne que les conditions routières pourraient devenir dangereuses en raison d’une visibilité qui pourrait rapidement passer de «bonne» à «nulle» jeudi et vendredi et du possible verglas.

En attendant la prochaine tempête, les Québécois peuvent profiter d’un temps ensoleillé.

À Montréal et à Québec, le soleil sera de la partie et le mercure affichera respectivement -8 degrés (avec un refroidissement éolien de -15 degrés dans l’après-midi) et -11 degrés (avec un refroidissement éolien de -14).