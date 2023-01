La popularité des liposuccions dépasse celle des augmentations mammaires

De plus en plus d’hommes et de femmes ont recours à la liposuccion pour remodeler leur corps, au point où cette chirurgie esthétique est désormais plus pratiquée que les augmentations mammaires, de moins en moins populaires en raison des risques de cancer.

C’est à tout le moins ce qui ressort du rapport annuel de la Société internationale de chirurgie plastique esthétique, qui a répertorié plus de 12,8 millions d'interventions esthétiques chirurgicales et 17,5 millions d'interventions esthétiques non chirurgicales pratiquées dans le monde en 2021.

Selon les données, plus de 1,9 million de liposuccions ont été réalisées l’an dernier, un nombre en hausse de 24,8 %. Cette intervention visant à aspirer la graisse représente désormais 14,8 % de toutes les chirurgies esthétiques réalisés autour du globe.

«Nous avons remarqué une hausse intéressante des interventions chirurgicales liées à ce qu'on appelle le "remodelage du corps", comme la liposuccion, qui est maintenant classée comme l'intervention la plus fréquente, dépassant l'augmentation mammaire pour la première fois depuis de nombreuses années», a noté le Dr Gianluca Campiglio, rédacteur en chef du sondage et chirurgien plastique en Italie.

En comparaison, 13 % des chirurgies étaient des augmentations mammaires, reléguant cette intervention au second rang avec une croissance d’à peine 3,8 % sur un an.

«En revanche, la chirurgie de retrait d'implants a augmenté de 22,6 % (+49,6 % au cours des quatre dernières années), et le redrapage mammaire a augmenté de 31,4 % au cours de la dernière année», a noté la Société.

Cette diminution de l’intérêt pour les augmentations mammaires a été attribuée aux nouvelles connaissances sur le lymphome anaplasique à grandes cellules, une forme de cancer du système immunitaire associé aux implants mammaires.