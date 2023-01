La population en hausse, mais vieillissante

La population du Saguenay-Lac-Saint-Jean a considérablement augmenté dans la dernière année, mais la population vieillit davantage que la moyenne québécoise, selon les plus récentes données de l'Institut de la statistique du Québec (ISQ).

L'augmentation enregistrée est la plus forte qu'on ait connue depuis que l'ISQ compile les données, en 1986-1987.

Toutes les MRC du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont observé une hausse entre juillet 2021 et juillet 2022, qui varie entre plus de 25 pour la MRC Maria-Chapdelaine à plus de 400 pour la ville de Saguenay.

Une tendance à la hausse observée depuis six ans puisque la population est d'ailleurs progressivement passée de 277 000 à 282 000 résidents depuis 2018.

L'augmentation a été plus fulgurante l'an dernier, avec 8,4 nouveaux résidents pour mille la dernière année.

La vaste majorité des nouveaux arrivants est âgée entre 24 et 69 ans.

Il y avait eu une augmentation majeure entre 2020 et 2021, mais principalement due à des gens qui s'installaient dans la région en provenance d'ailleurs au Québec. Celle de la dernière année s'explique davantage par l'immigration internationale.

«Des étudiants internationaux et des travailleurs», a noté Anne Binette-Charbonneau, démographe pour l'ISQ. «Le déplacement d'une région à l'autre a encore été important, mais moins que l'année précédente.»

L'élément le moins réjouissant du portrait: une population plus âgée que la moyenne provinciale de 45,4 ans, la 4e plus élevée au Québec, après la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent et la Mauricie.

La pyramide des âges du Saguenay-Lac-Saint-Jean est inversée. Le quart de la population est âgé de 65 ans et plus, ceux de 20 ans et moins représentent moins de 20% de la population.

Bref, difficile de combler le recul démographique accumulé pendant des années, alors que ceux qui s'exilaient de la région étaient majoritairement des jeunes.

«Il faudra voir si le taux de fécondité va augmenter ces prochaines années», a analysé Marc Tremblay, un professeur à la retraite de l'UQAC spécialiste de la démographie. «On a vu un taux de 1,9 par femme au Saguenay-Lac-Saint-Jean l'an dernier, ce qui est encourageant.»

Le nombre de décès a été légèrement plus élevé que le nombre de naissances, au cours de la dernière année. L'écart est de 19.

L'étude de l'ISQ établit également que l'espérance de vie est de 84 ans pour les femmes et de 80 ans pour les hommes dans la région.