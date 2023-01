Le Canada et les États-Unis prêts pour «différents scénarios» en Haïti, dit Trudeau

Sans dire que le Canada se préparait à une intervention en Haïti, Justin Trudeau a affirmé que le pays, de concert avec les États-Unis, se préparait pour «différents scénarios» advenant une «dégringolade» de la situation politique.

«Mais nous savons qu’il y a toujours une possibilité que ça s’améliore, mais aussi des possibilités que ça dégringole, que la situation s’empire, et à ce niveau-là, on est en train de discuter avec nos partenaires dans les Caraïbes, mais aussi les États-Unis et d’autres sur quel genre de scénario et quel genre d’intervention pourraient être un jour nécessaire», a déclaré M. Trudeau en conférence de presse mercredi.

Son intervention survenait lors de la toute dernière journée du Sommet des «tres amigos» qui se tenait à Mexico dans les derniers jours.

Avec ses homologues Joe Biden et Andre Manuel Lopez Obrador, le premier ministre a pu discuter en personne de la crise politique et sécuritaire en Haïti, qui ne se résorbe pas malgré les missions diplomatiques du Canada et des Nations Unies.