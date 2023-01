Le prince Harry dément s’être vanté d'avoir tué 25 personnes en Afghanistan

Le prince Harry a démenti s'être vanté d'avoir tué 25 personnes en Afghanistan dans son autobiographie «Le Suppléant».

Lors d'une apparition dans The Late Show with Stephen Colbert mardi soir, le duc de Sussex a répondu aux réactions à propos de ce qu'il a révélé sur sa carrière militaire dans «Le Suppléant», publié ce mardi.

«Sans aucun doute, le mensonge le plus dangereux qu'ils aient raconté est que je me suis en quelque sorte vanté du nombre de personnes que j'ai tuées en Afghanistan, a déclaré le prince de 38 ans. Si j'entendais quelqu'un se vanter de ce genre de choses, je serais en colère. Mais c'est un mensonge. Espérons que, maintenant que le livre est sorti, les gens pourront voir le contexte.»

Le fils du roi Charles III a affirmé que la façon dont les médias ont abordé cette partie de son livre était «dangereuse» et «très dérangeante», pointant le fait qu'ils avaient supprimé le contexte pour donner l'impression qu'il s'en vantait.

«C'est vraiment troublant et très dérangeant qu'ils puissent s'en tirer comme ça, a-t-il déclaré. Ils avaient le contexte. Ce n'était pas genre : ''Voici juste une ligne.'' Ils avaient toute la section, ils ont pris un extrait et ont juste dit : "Voici. Il s'en vante"... Et c'est dangereux.»

Il a ensuite fait remarquer: «Mes mots ne sont pas dangereux, ce qu'on fait de mes mots est très dangereux.»

Le prince Harry a été enrôlé dans l'armée britannique en 2005 et y a servi pendant dix ans.

Il a été déployé en Afghanistan à deux reprises.