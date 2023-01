Le Vinylist tourne à plein régime

La popularité des vinyles ne s’essouffle pas. Basée à Québec, sur le boulevard Wilfrid-Hamel, la seule presse à vinyles industrielle de la province est débordée.

«Cette année, ç’a été une année record pour nous. On a fait au-dessus de 150 000 vinyles», a lancé le copropriétaire du Vinylist, Pierre-Luc Savard.

Les artistes sont de plus en plus nombreux à se tourner vers ce médium.

«On a travaillé avec des artistes québécois, on peut penser aux Cowboys Fringants, on a travaillé aussi pour Secret City Records, différentes productions, dont Klô Pelgag, Alexandra Stréliski», a mentionné le frère de Pierre-Luc et copropriétaire de l’entreprise, Dominic Savard.

Fondé en 2019, le Vinylist travaille également avec des chanteurs et des groupes originaires d’autres provinces canadiennes ou même des États-Unis. D'ailleurs, de l'autre côté de la frontière, la vente de disques a augmenté de plus de 4 % en 2022.

La situation économique demeure cependant difficile pour les jeunes entrepreneurs qui, après une pénurie de matériaux en 2021, doivent maintenant composer avec l'inflation.

«Il y a une augmentation des prix pour tout ce qui est carton, plastique, moyen de transport», a rapporté Pierre-Luc. «Il y a eu une augmentation de 80 % du prix du plastique en 2022. On n’a pas eu le choix d’augmenter à un certain point, c’est normal aussi. Mais on a différents moyens. On commande plus de volume de plastique par exemple pour diminuer nos coûts et être capables d’offrir de bons prix aux clients.»

Malgré tout, l'entreprise est en pleine expansion et prévoit augmenter sa production cette année.

«Nos objectifs pour les prochaines années, c’est sûr, c’est de continuer à croître, de continuer à contribuer à cet essor-là. Donc, on a un plan pour augmenter notre capacité», a mentionné Dominic. «En 2023, on prévoit augmenter de 50 000 disques. On devrait se rendre à 200 000.»

Le carnet de commandes de l’entreprise familiale est déjà rempli jusqu’en juin.

Alors que le microsillon poursuit son ascension, la vente de CD, elle, a chuté de 11 % dans la dernière année, aux États-Unis.

-Avec les informations de Pascale Robitaille, TVA Nouvelles