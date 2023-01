L'épidémie d'Ebola en Ouganda est terminée, ont annoncé mercredi l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et la ministre ougandaise de la Santé, moins de quatre mois après l'annonce du début de l'épidémie qui a coûté la vie à 55 personnes.

• À lire aussi: 29 morts de l'Ebola en Ouganda, l'OMS inquiète

• À lire aussi: Le bilan de l'épidémie d'Ebola monte à quatre morts en Ouganda

«Nous avons contrôlé avec succès l'épidémie d'Ebola en Ouganda», s'est félicitée la ministre de la Santé, Jane Ruth Aceng, lors d'une cérémonie organisée à Mubende, l'épicentre de l'épidémie.

Selon l'OMS, une épidémie est dite enrayée lorsqu'il n'y a pas de nouveau cas pendant 42 jours consécutifs, soit deux fois la période d'incubation d'Ebola.

Le dernier patient confirmé porteur du virus est sorti de l'hôpital le 30 novembre, ont annoncé les autorités sanitaires.

«L'Ouganda a mis fin rapidement à l'épidémie d'Ebola en renforçant les mesures de contrôle clés telles que la surveillance, la recherche des contacts et l'infection, la prévention et le contrôle», selon Jane Ruth Aceng, précisant que 142 cas ont été confirmés dans le pays, et que 55 personnes étaient mortes.

Cette maladie est réapparue le 20 septembre 2022 dans le centre de l'Ouganda, avec un premier cas issu d'une souche dite «soudanaise», dont il n'existe pour l'heure aucun vaccin.

Mais trois vaccins expérimentaux - l'un développé par l'Université d'Oxford et le Jenner Institute en Grande-Bretagne, un autre par le Sabin Vaccine Institute aux États-Unis et un troisième par l'International AIDS Vaccine Initiative (IAVI) - sont actuellement testés en Ouganda, après de premières livraisons en décembre.

Selon l'OMS, le pays a reçu 5.000 doses de vaccins.

L'Ouganda, pays d'Afrique de l'Est, a connu sept épidémies d'Ebola, dont cinq avec la souche dite «soudanaise», a rappelé la ministre de la Santé, qui a précisé que l'origine de l'épidémie en septembre dernier «n'est pas encore connue».

«Victoire»

«Je félicite l'Ouganda pour sa réponse robuste et complète qui a abouti à la victoire d'aujourd'hui contre Ebola», a déclaré dans un communiqué le chef de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. «L'Ouganda a montré qu'Ebola peut être vaincu lorsque la totalité du système fonctionne ensemble», a-t-il poursuivi.

«En l'absence de vaccins et de traitements, il s'agissait de l'une des épidémies d'Ebola les plus difficiles de ces cinq dernières années, mais l'Ouganda a maintenu le cap et a continuellement affiné sa réponse» sanitaire, a souligné la Dr Matshidiso Moeti, directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique.

«Il y a deux mois, on pouvait craindre qu'Ebola jette une ombre noire sur le pays jusqu'en 2023, alors que l'épidémie gagnait de grandes villes telles que Kampala et Jinja, mais cette victoire fait commencer l'année sur une note de grand espoir pour l'Afrique», a-t-elle poursuivi.

«Bien que l'épidémie en Ouganda ait été déclarée terminée, les autorités sanitaires maintiennent la surveillance et sont prêtes à réagir rapidement à toute reprise», a toutefois souligné l'OMS, affirmant que les «pays voisins restent en alerte».

Ebola est une fièvre hémorragique virale souvent mortelle. La maladie doit son nom à une rivière de la République démocratique du Congo (RDC) où elle a été découverte en 1976.

L'Ouganda, pays d'Afrique de l'Est, a connu six épisodes d'Ebola, dont le dernier en 2019. Quatre d'entre eux ont été causés par la souche dite soudanaise.

La transmission humaine se fait par les fluides corporels, avec pour principaux symptômes des fièvres, vomissements, saignements et diarrhées. Les personnes infectées ne deviennent contagieuses qu'après l'apparition des symptômes, après une période d'incubation allant de 2 à 21 jours.

La maladie présente six souches différentes, dont trois (Bundibugyo, Soudan, Zaïre) ont déjà provoqué de grandes épidémies.

Les épidémies sont difficiles à contenir, en particulier en zone urbaine.