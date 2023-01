L’éponge de mer, une solution pour mettre fin à la COVID-19?

L’éponge de mer présenterait des propriétés qui empêcheraient l’infection des cellules humaines par la COVID-19 et permettrait de créer de nombreux antiviraux pour faire face aux multiples variants du virus, selon une récente étude de l’Université de la Colombie-Britannique.

Plus de 350 composés dérivés de sources naturelles ont été examinés, provenant notamment de champignons ou de plantes, afin de trouver de nouveaux traitements pour empêcher l’infection des variants comme Omicron.

«Cette équipe de recherche interdisciplinaire met en évidence les possibilités importantes de la biodiversité et des ressources naturelles et découvre des solutions basées sur la nature pour des problèmes de santé mondiaux tels que le COVID-19», a déclaré par communiqué le Dr François Jean, auteur principal et professeur associé au département de microbiologie et d'immunologie.

Des cellules pulmonaires humaines ont ainsi été trempées dans des solutions fabriquées à partir de ces composés et ont été infectées par la COVID-19.

Après l’expérience, il a été démontré que l’infection était réduite avec 26 composés, et que trois d’entre eux étaient efficaces à faible dose.

«L'avantage de ces composés est qu'ils ciblent les cellules, plutôt que le virus, en empêchant le virus de se répliquer et en aidant la cellule à se rétablir», a indiqué la co-première auteure, Dr Jimena Pérez-Vargas, associée de recherche au département de microbiologie et d'immunologie.

«Les cellules humaines évoluent plus lentement que les virus, donc ces composés pourraient fonctionner contre les variantes futures et d'autres virus comme la grippe s'ils utilisent les mêmes mécanismes», a-t-elle précisé.

Les trois composés les plus efficaces ont d’ailleurs été trouvés au Canada, soit l'alotaketal C provenant d'une éponge marine, la bafilomycine D provenant d'une bactérie marine et la holyrine A provenant d'une bactérie marine.

Ces éléments seraient aussi efficaces contre le variant Delta et plusieurs variants Omicron.