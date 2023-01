Les urgences continuent de déborder

Les deux principales urgences de la Côte-Nord continuent de déborder, même si la situation épidémiologique est stable et que les cas d’influenza sont à la baisse.

Le taux d’occupation des lits est de 170% à Baie-Comeau et de 150% à Sept-Îles, montrant une certaine pression encore mise par les virus sur ces urgences.

Pour le mois de décembre et les premiers jours de janvier, il y a eu trois fois plus de consultation pour des symptômes comme la toux, la fièvre et la congestion nasale que l’année précédente.

Au cours des dernières semaines, le virus respiratoire syncytial a pris de l’ampleur et les tests positifs ont augmenté de 9 à 15%. Les cas de COVID sont cependant restés stables.

Quant à l’influenza, la tendance est à la baisse avec 13% de cas positifs la semaine dernière comparativement à 30% à la mi-décembre.

De façon globale, la situation épidémiologique est stable. Est-ce que l’annulation de plusieurs rassemblements à cause de la tempête du 24 décembre a pu contribuer à limiter la propagation des virus?

«C’est possible que ça aille un effet parce que les gens n’ont pas pu réaliser les activités qui étaient planifiées malheureusement», a indiqué le directeur de la santé publique de la Côte-Nord, Richard Fachehoun. «Mais vous savez, les gens ont quand même eu des contacts. Je pense que c’est important qu’on remercie les résidentes et résidents de la Côte-Nord qui ont fait des efforts pour diminuer les risques de transmission. Ça, ça se voit là.»

La situation aurait pu être pire dans les urgences s’il y avait encore à ce jour une augmentation des citoyens touchés par un virus.

Toutefois, des patients traînent toujours dans les urgences alors qu’ils devraient plutôt être hospitalisés, mais les lits d’hospitalisation sont occupés par d'autres patients en attente d’hébergement, par exemple dans un CHSLD.