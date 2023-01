Marchand à Vancouver pour un voyage éclair

Le maire de Québec fera un voyage éclair d’une journée à Vancouver, la semaine prochaine, pour préparer le terrain à des rencontres sur l’itinérance et pour discuter de culture.

En ce début d’année, Bruno Marchand fera un aller-retour dans l’Ouest canadien. Il partira le 18 janvier et reviendra le lendemain, a confirmé son cabinet.

Pour cette courte mission, le maire doit d’abord discuter du financement philanthropique d’un projet culturel. Il rencontrera à cet effet le mécène Michael Audain, le généreux donateur qui a cédé au Musée national des beaux-arts du Québec 39 œuvres de l’artiste Jean Paul Riopelle ainsi que 10 millions $ pour la construction de l’espace Riopelle, en plus de donner au Musée huit œuvres de Paul-Émile Borduas, l’an dernier.

M. Marchand tâtera le terrain pour le financement d’un projet culturel, dont la nature n’a pas été dévoilée.

Itinérance

Le maire profitera de ce déplacement pour rencontrer son homologue Ken Sim, afin de préparer le terrain à des discussions sur l’itinérance, un enjeu dont Bruno Marchand a promis de s’occuper et auquel la Ville de Vancouver est durement confrontée.

Lors de cette première rencontre avec le maire Sim, Bruno Marchand compte discuter de la possibilité d’établir un contact entre les équipes municipales, qui pourraient partager les bonnes pratiques dans la lutte à l’itinérance.

Le coût de cette mission sera défrayé par la Ville de Québec, par l’entremise de son Bureau des Relations internationales. Les sommes ainsi que les résultats de ce déplacement seront rendus publics au retour.

Scandinavie

Par ailleurs, la Ville est en train de préparer une seconde mission en Europe pour le maire, en mars, dont les détails restent à préciser.

Après Le Havre et Paris, en novembre, Bruno Marchand devrait se rendre en Scandinavie, plus précisément à Helsinki en Finlande et à Copenhague au Danemark.

Il s’agit d’une mission qu’on veut axée sur la mobilité. Il sera question entre autres du concept de «mobility as a service», de mobilité active et quatre saisons, de corridor vélo, mais aussi de tramway.

Le maire veut discuter avec les intervenants sur place des questions d’insertion de ce mode de transport dans un milieu hivernal, de service client, de l’exploitation du réseau et de tarification sociale.