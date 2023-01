Offensive de l’UQAC pour recruter dans le haut du Lac-Saint-Jean

L’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) travaille actuellement sur un programme d’alternance travail-études qui pourrait permettre de recruter de futurs enseignants au Centre de Services Scolaire du Pays-des-Bleuets, qui manque grandement de main-d’œuvre.

Recruter de futurs enseignants au Lac-Saint-Jean est un défi de taille. Les attirer vers le haut du Lac-Saint-Jean, encore plus. C’est en partie la distance qui est un frein pour plusieurs, ont confirmé plusieurs étudiants sondés par TVA Nouvelles.

L’UQAC en mode solution

En quête d’une solution, l’UQAC s’est penchée sur l’instauration d’un programme travail-études à Saint-Félicien.

Le quart des étudiants en enseignement à cette université viennent du Lac-Saint-Jean. L’instauration de ce baccalauréat en présentiel à Saint-Félicien leur permettra donc d’y rester pour le travail et les études sans avoir à se déplacer à Chicoutimi.

«C’est un programme qu'on avait déjà implanté sur la Côte-Nord qui existe depuis 2019 et qui fonctionne bien. C'est un programme qui permet aux étudiants de travailler et d'étudier en enseignement en même temps. Les étudiants viennent de jour à l'Université et sont prêtés au Centre de Services pendant trois jours», a expliqué la directrice du programme en éducation préscolaire et enseignement primaire de l’UQAC, Nicole Monney.

Il s'agira d'un baccalauréat à temps partiel d'une durée de cinq ans au lieu de quatre.

«Je pense qu'on va aller chercher les gens du haut du lac et il y a du monde d'intéressé à enseigner puisque présentement, il y a des gens dans les classes qui enseignent, mais qui ne sont pas qualifiés. Donc il faut commencer par travailler avec ces personnes-là. À mon avis, on va être capable d'aller chercher une quarantaine de personnes du haut du lac qui sera capable un jour d'enseigner en centre de services et d'être qualifié», a mentionné Mme Monney.

Une première cohorte d'étudiants en enseignement primaire et préscolaire verra le jour en septembre 2023. La période d'admission se poursuit jusqu'au 1er mars.